  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико отказался продавать Морату в АПЛ за 45 млн евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико отказался продавать Морату в АПЛ за 45 млн евро

Испания
(1 голосов)

Хотят больше?

Атлетико отказался продавать Морату в АПЛ за 45 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство мадридского "Атлетико" не намерено отпускать нападающего Альваро Морату в текущее трансферное окно. В трансфере 29-летнего испанца был заинтересован клуб чемпионата Англии, название которого не называется, сообщает Cadena SER.

По информации источника, предложение от клуба АПЛ поступило на прошлой недели - англичане готовы были выкупить контракт Мораты за 40-45 миллионов евро. Но боссы "матрасников" ответили отказом. Ранее была информация, что "Манчестер Юнайтед" интересуется возможностью подписать футболиста.

Прошлый сезон Альваро провел в аренде "Ювентусе", но этим летом вернулся в "Атлетико". Форвард уже оформил дубль в ворота "Хетафе" в 1-м туре Ла Лиги. Его контракт с испанцами рассчитан до июня 2023 года.

Читайте такжеПримера. Хетафе - Атлетико 0:3. Мората как эталон реализации моментов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Cadena SER

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде