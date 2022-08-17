Атлетико отказался продавать Морату в АПЛ за 45 млн евро

Руководство мадридского "Атлетико" не намерено отпускать нападающего Альваро Морату в текущее трансферное окно. В трансфере 29-летнего испанца был заинтересован клуб чемпионата Англии, название которого не называется, сообщает Cadena SER.

По информации источника, предложение от клуба АПЛ поступило на прошлой недели - англичане готовы были выкупить контракт Мораты за 40-45 миллионов евро. Но боссы "матрасников" ответили отказом. Ранее была информация, что "Манчестер Юнайтед" интересуется возможностью подписать футболиста.

Прошлый сезон Альваро провел в аренде "Ювентусе", но этим летом вернулся в "Атлетико". Форвард уже оформил дубль в ворота "Хетафе" в 1-м туре Ла Лиги. Его контракт с испанцами рассчитан до июня 2023 года.