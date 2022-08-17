Нашли замену Кунде. Севилья подписала 20-летнего защитника Баварии

"Севилья" объявила о подписании защитника "Баварии" Танги Ньянзу. За 20-летнего француза заплатили 16 миллионов евро.

Стороны подписали соглашение до 2027 года.

В прошлом сезоне Ньянзу провел за "Баварию" 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает француза в 9 миллионов евро.