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Нашли замену Кунде. Севилья подписала 20-летнего защитника Баварии

Испания
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На перспективу

Нашли замену Кунде. Севилья подписала 20-летнего защитника Баварии

Фото: https://www.sevillafc.es/en/actual/news/tanguy-nianzou-signs

Новина українською

"Севилья" объявила о подписании защитника "Баварии" Танги Ньянзу. За 20-летнего француза заплатили 16 миллионов евро.

Стороны подписали соглашение до 2027 года.

В прошлом сезоне Ньянзу провел за "Баварию" 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает француза в 9 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Севилья
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Источник:
sevillafc.es

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