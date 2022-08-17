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Нашли замену Кунде. Севилья подписала 20-летнего защитника Баварии
На перспективу
Фото: https://www.sevillafc.es/en/actual/news/tanguy-nianzou-signs
"Севилья" объявила о подписании защитника "Баварии" Танги Ньянзу. За 20-летнего француза заплатили 16 миллионов евро.
Стороны подписали соглашение до 2027 года.
В прошлом сезоне Ньянзу провел за "Баварию" 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает француза в 9 миллионов евро.
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Источник:sevillafc.es
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