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Поздно активизировались. Атлетико не продаст двух форвардов МЮ

Испания
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Два запроса - два отрицательных ответа

Поздно активизировались. Атлетико не продаст двух форвардов МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" не хочет этим летом отпускать форвардов. Недавно с подобным запросом к ним обратился терпящий на старте крах "Манчестер Юнайтед".

По данным Фабрицио Романо, "дьяволы" интересовались Жоау Феликсом и Матеусом Кунья. За второго они готовы были выложить 50 миллионов. "Матрасники" отклонили оба запроса, дав понять, что нападающие не продаются.

Ранее сообщалось, что "Юнайтед" хочет переманить опорника "Реала".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Жоау Феликс Матеус Кунья
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