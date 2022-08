Поздно активизировались. Атлетико не продаст двух форвардов МЮ

"Атлетико" не хочет этим летом отпускать форвардов. Недавно с подобным запросом к ним обратился терпящий на старте крах "Манчестер Юнайтед".

По данным Фабрицио Романо, "дьяволы" интересовались Жоау Феликсом и Матеусом Кунья. За второго они готовы были выложить 50 миллионов. "Матрасники" отклонили оба запроса, дав понять, что нападающие не продаются.

