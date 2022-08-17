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Поздно активизировались. Атлетико не продаст двух форвардов МЮ
Два запроса - два отрицательных ответа
Getty Images / Global Images Ukraine
"Атлетико" не хочет этим летом отпускать форвардов. Недавно с подобным запросом к ним обратился терпящий на старте крах "Манчестер Юнайтед".
По данным Фабрицио Романо, "дьяволы" интересовались Жоау Феликсом и Матеусом Кунья. За второго они готовы были выложить 50 миллионов. "Матрасники" отклонили оба запроса, дав понять, что нападающие не продаются.
Atletico Madrid have no intention to sell João Félix this summer and also won’t accept €50m for Matheus Cunha. Clear message sent to Man United. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2022
John Murtough had direct contact with Atletico and the answer was negative. pic.twitter.com/BW2VfUWFs3
Ранее сообщалось, что "Юнайтед" хочет переманить
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