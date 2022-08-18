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Нападающий Вильярреала перешел в клуб из ОАЭ на правах аренды

Испания
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Испанский футболист перебрался на Ближний Восток

Нападающий Вильярреала перешел в клуб из ОАЭ на правах аренды

Фото: SharjahFC

Новина українською

Испанский нападающий Пако Алькасер продолжит карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов. 28-летний форвард перешел из "Вильярреала" в "Шарджу" на правах аренды.

При этом представитель ОАЭ будет иметь право выкупа. В новом клубе Пако будет выступать под 9-м номером. В минувшем сезоне форвард отыграл 23 поединка за "Вильярреал" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и выполнил 5 результативных передач.

Кроме того, ранее он выступал за "Боруссию" Дортмунд, "Барселону", "Валенсию" и "Хетафе". По итогам сезона-2021/22 "Шарджа" заняла второе место в чемпионате, проиграв чемпионство "Аль-Айну" Сергея Реброва.

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В статье: Пако Алькасер Вильярреал Аль-Шарджа
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