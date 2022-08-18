Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Вильярреала перешел в клуб из ОАЭ на правах аренды
Испанский футболист перебрался на Ближний Восток
Фото: SharjahFC
Испанский нападающий Пако Алькасер продолжит карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов. 28-летний форвард перешел из "Вильярреала" в "Шарджу" на правах аренды.
При этом представитель ОАЭ будет иметь право выкупа. В новом клубе Пако будет выступать под 9-м номером. В минувшем сезоне форвард отыграл 23 поединка за "Вильярреал" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и выполнил 5 результативных передач.
ابتسـم .. ألكاسيـر ينضم للمـ????ـلك— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 17, 2022
???? | نرحب بانضمام المهاجم الدولي الإسباني " Paco Alcácer " ( 28 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي فياريال #نادي_الشارقة pic.twitter.com/DyuCtvb2Th
Кроме того, ранее он выступал за "Боруссию" Дортмунд, "Барселону", "Валенсию" и "Хетафе". По итогам сезона-2021/22 "Шарджа" заняла второе место в чемпионате, проиграв чемпионство "Аль-Айну" Сергея Реброва.
Популярное сейчас
- Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то
- ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:2. Этажом ниже будет тише
- Лассина Траоре не вернулся с Шахтером в Украину, отправившись в Нидерланды
- ВСУ отбросили россиян от Соледара, оккупанты имеют частичный успех у Новомихайловки
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО