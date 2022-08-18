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Атлетико не хочет платить за Гризманна 40 миллионов евро

Испания
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Атлетико не хочет платить за Гризманна 40 миллионов евро

Фото: twitter.com/Atleti

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"Атлетико" Мадрид не хочет платить 40 миллионов евро по итогам следующего сезона за Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo. "Рохибланкос" хочет снизить сумму выкупа 31-летнего француза.

"Атлетико" должен будет заплатить названную сумму, если игрок проведет 45 минут как минимум в 50% матчей, где он смог бы сыграть в сезонах-2021/22 и 2022/23.

В Мадриде не видят смысла выплачивать столько за футболиста, которому в марте исполниться 32 года. Не исключены переговоры между сторонами по этому поводу.

В первом матче сезона с "Хетафе" Гризманн не вышел в основе. Он появился на поле только на 61 минуте матча.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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