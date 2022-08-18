Атлетико не хочет платить за Гризманна 40 миллионов евро

"Атлетико" Мадрид не хочет платить 40 миллионов евро по итогам следующего сезона за Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo. "Рохибланкос" хочет снизить сумму выкупа 31-летнего француза.

"Атлетико" должен будет заплатить названную сумму, если игрок проведет 45 минут как минимум в 50% матчей, где он смог бы сыграть в сезонах-2021/22 и 2022/23.

В Мадриде не видят смысла выплачивать столько за футболиста, которому в марте исполниться 32 года. Не исключены переговоры между сторонами по этому поводу.

В первом матче сезона с "Хетафе" Гризманн не вышел в основе. Он появился на поле только на 61 минуте матча.