Каземиро думает над переходом в МЮ не из-за денег. Завязаны профессиональные и личные причины

Полузащитник "Реала" Каземиро ещё не принял предложение от "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист ESPN Фернанду Кампуш. Бразилец раздумывает и решит в ближайшее время.

"Юнайтед" предлагает не намного больше, чем он получает в "Реале" и разница точно не в "два раза".

Informações que eu tenho sobre o Casemiro:



• Ainda não aceitou a proposta do Manchester United. Ela está na mesa e a decisão deve sair em breve.



• O salário que o United oferece não é muito maior. Isso é fake.



• Decisão vai passar pelo lado pessoal e profissional. — Fernando Campos (@FCamposoficial) August 18, 2022

Утверждается, что причина, по которой Каземиро хотел бы выступать за "МЮ" не финансовая. Ключевой в вопросе профессиональный и личный аспекты.

Ранее сообщалось, что "МЮ" предложит реалу более 65 миллионов евро за 30-летнего бразильца.

Анчелотти и руководство "Реала" не будут препятствовать трансферу, но рассмотрят кандидатуры на замену полузащитника.