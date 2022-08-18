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Каземиро думает над переходом в МЮ не из-за денег. Завязаны профессиональные и личные причины

Испания
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Каземиро думает над переходом в МЮ не из-за денег. Завязаны профессиональные и личные причины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Каземиро ещё не принял предложение от "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист ESPN Фернанду Кампуш. Бразилец раздумывает и решит в ближайшее время.

"Юнайтед" предлагает не намного больше, чем он получает в "Реале" и разница точно не в "два раза".

Утверждается, что причина, по которой Каземиро хотел бы выступать за "МЮ" не финансовая. Ключевой в вопросе профессиональный и личный аспекты.

Ранее сообщалось, что "МЮ" предложит реалу более 65 миллионов евро за 30-летнего бразильца.

Анчелотти и руководство "Реала" не будут препятствовать трансферу, но рассмотрят кандидатуры на замену полузащитника.

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В статье: Реал (Мадрид) Каземиро Манчестер Юнайтед
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