Реал отдал молодого полузащитника в аренду Жироне

Бразильский полузащитник "Реала" Рейниер Жезус продолжит карьеру в испанском клубе "Жирона". Как сообщает пресс-службы обоих клубов, арендное соглашение рассчитано на сезон-2022/23.

Рейниер стал игроком "Реала" в начале 2020 года, перейдя из "Фламенго". В активе 20-летнего полузащитника три поединка за вторую команду мадридцев. Последние два сезона бразилец на правах аренды выступал за дортмундскую "Боруссию". В общей сумме он наиграл 39 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и выполнил 1 результативную передачу.

Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2026 года. В первом туре нового сезона Серии А "Жирона" минимально уступила "Валенсии" со счетом 0:1.