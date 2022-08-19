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Реал отдал молодого полузащитника в аренду Жироне
Последние два года он провел в аренде в Бундеслиге
Фото: gironafc.cat
Бразильский полузащитник "Реала" Рейниер Жезус продолжит карьеру в испанском клубе "Жирона". Как сообщает пресс-службы обоих клубов, арендное соглашение рассчитано на сезон-2022/23.
Рейниер стал игроком "Реала" в начале 2020 года, перейдя из "Фламенго". В активе 20-летнего полузащитника три поединка за вторую команду мадридцев. Последние два сезона бразилец на правах аренды выступал за дортмундскую "Боруссию". В общей сумме он наиграл 39 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и выполнил 1 результативную передачу.
Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2026 года. В первом туре нового сезона Серии А "Жирона" минимально уступила "Валенсии" со счетом 0:1.
Benvingut a Girona, @ReinierJesus20 ????????????— Girona FC (@GironaFC) August 19, 2022
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