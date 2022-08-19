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Реал отдал молодого полузащитника в аренду Жироне

Испания
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Последние два года он провел в аренде в Бундеслиге

Реал отдал молодого полузащитника в аренду Жироне

Фото: gironafc.cat

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Бразильский полузащитник "Реала" Рейниер Жезус продолжит карьеру в испанском клубе "Жирона". Как сообщает пресс-службы обоих клубов, арендное соглашение рассчитано на сезон-2022/23.

Рейниер стал игроком "Реала" в начале 2020 года, перейдя из "Фламенго". В активе 20-летнего полузащитника три поединка за вторую команду мадридцев. Последние два сезона бразилец на правах аренды выступал за дортмундскую "Боруссию". В общей сумме он наиграл 39 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и выполнил 1 результативную передачу.

Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2026 года. В первом туре нового сезона Серии А "Жирона" минимально уступила "Валенсии" со счетом 0:1.

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В статье: Реал (Мадрид) Жирона (Испания) Рейниер Жезус
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Источник:
gironafc.cat

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