  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть Реал

Испания
(1 голосов)

Бразилец близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника команды Каземиро.

"Я разговаривал с Каземиро. Он хочет попробовать новый вызов. Мы понимаем его решение. Переговоры продолжаются, но он принял решение покинуть "Реал", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее была информация, что Каземиро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Соглашение с 30-летним футболистом будет рассчитано на четыре года.

Читайте такжеSky Sports назвал сумму, которую МЮ предлагает Реалу за Каземиро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Карлос Каземиро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде