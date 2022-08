Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть Реал

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника команды Каземиро.

Ранее была информация, что Каземиро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Соглашение с 30-летним футболистом будет рассчитано на четыре года.

???? Ancelotti confirms Casemiro’s decision to join Man United: “I have spoken with Casemiro. He wants to try a new challenge. We understand his decision”. #MUFC



“Negotiations are ongoing but he has decided to leave Real Madrid”. pic.twitter.com/GcaydjtiAu