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Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть Реал
Бразилец близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника команды Каземиро.
"Я разговаривал с Каземиро. Он хочет попробовать новый вызов. Мы понимаем его решение. Переговоры продолжаются, но он принял решение покинуть "Реал", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Ранее была информация, что Каземиро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Соглашение с 30-летним футболистом будет рассчитано на четыре года.
???? Ancelotti confirms Casemiro’s decision to join Man United: “I have spoken with Casemiro. He wants to try a new challenge. We understand his decision”. #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022
“Negotiations are ongoing but he has decided to leave Real Madrid”. pic.twitter.com/GcaydjtiAu
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