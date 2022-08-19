Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть Реал

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника команды Каземиро.

"Я разговаривал с Каземиро. Он хочет попробовать новый вызов. Мы понимаем его решение. Переговоры продолжаются, но он принял решение покинуть "Реал", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее была информация, что Каземиро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Соглашение с 30-летним футболистом будет рассчитано на четыре года.

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