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Барселона больше не сможет использовать экономические рычаги для подписания игроков
Чтобы зарегистрировать Кунде, придется продавать
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Ла Лига уведомила "Барселону" о том, что использовать экономические рычаги для подписания новых футболистов больше не получится, сообщает AS. Тебас призвал каталонцев продавать футболистов или снижать зарплату конкретным игрокам.
Дело в том, что согласно правилам, установленным во время пандемии, "Барса" может и дальше продавать активы, но её потолок зарплат останется на том же уровне.
Таким образом, чтобы зарегистрировать Жюля Кунде или подписать Маркоса Алонсо, "сине-гранатовым" нужно продавать игроков, либо снижать зарплаты.
Отмечается, что ситуации с де Йонгом, Умтити и Брейтуэйтом все ещё сложные – игроки не хотят уходить. Проще обстоят дела с Депаем, который уже согласовал условия контракта с "Ювентусом", но клубы не договорились о форме трансфера.
Нидерландский нападающий хочет уйти свободным агентом, обоюдно расторгнув контракт с "Барсой", а "сине-гранатовые" желают поиметь с трансфера выгоду.
Напомним, что "Барселона" активировала уже 4 экономических рычага. Это позволило зарегистрировать почти всех летних новичков, за исключением Жюля Кунде.
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