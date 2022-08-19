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Барселона больше не сможет использовать экономические рычаги для подписания игроков

Испания
(1 голосов)

Чтобы зарегистрировать Кунде, придется продавать

Барселона больше не сможет использовать экономические рычаги для подписания игроков

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Ла Лига уведомила "Барселону" о том, что использовать экономические рычаги для подписания новых футболистов больше не получится, сообщает AS. Тебас призвал каталонцев продавать футболистов или снижать зарплату конкретным игрокам.

Дело в том, что согласно правилам, установленным во время пандемии, "Барса" может и дальше продавать активы, но её потолок зарплат останется на том же уровне.

Таким образом, чтобы зарегистрировать Жюля Кунде или подписать Маркоса Алонсо, "сине-гранатовым" нужно продавать игроков, либо снижать зарплаты.

Отмечается, что ситуации с де Йонгом, Умтити и Брейтуэйтом все ещё сложные – игроки не хотят уходить. Проще обстоят дела с Депаем, который уже согласовал условия контракта с "Ювентусом", но клубы не договорились о форме трансфера.

Нидерландский нападающий хочет уйти свободным агентом, обоюдно расторгнув контракт с "Барсой", а "сине-гранатовые" желают поиметь с трансфера выгоду.

Напомним, что "Барселона" активировала уже 4 экономических рычага. Это позволило зарегистрировать почти всех летних новичков, за исключением Жюля Кунде.

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В статье: Барселона Ла Лига Хавьер Тебас Жюль Кунде
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
19.08.2022 в 18:50
Что такое барселохи? Паланкитас фсьо? Путалонцы такие, им дай волю они и на 10 млрд кредитов наберут. Только кто будет отдавать, вот в чем вопрос..
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