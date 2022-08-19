Барселона больше не сможет использовать экономические рычаги для подписания игроков

Ла Лига уведомила "Барселону" о том, что использовать экономические рычаги для подписания новых футболистов больше не получится, сообщает AS. Тебас призвал каталонцев продавать футболистов или снижать зарплату конкретным игрокам.

Дело в том, что согласно правилам, установленным во время пандемии, "Барса" может и дальше продавать активы, но её потолок зарплат останется на том же уровне.

Таким образом, чтобы зарегистрировать Жюля Кунде или подписать Маркоса Алонсо, "сине-гранатовым" нужно продавать игроков, либо снижать зарплаты.

Отмечается, что ситуации с де Йонгом, Умтити и Брейтуэйтом все ещё сложные – игроки не хотят уходить. Проще обстоят дела с Депаем, который уже согласовал условия контракта с "Ювентусом", но клубы не договорились о форме трансфера.

Нидерландский нападающий хочет уйти свободным агентом, обоюдно расторгнув контракт с "Барсой", а "сине-гранатовые" желают поиметь с трансфера выгоду.

Напомним, что "Барселона" активировала уже 4 экономических рычага. Это позволило зарегистрировать почти всех летних новичков, за исключением Жюля Кунде.