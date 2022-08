Челси почти согласовал условия контракта с Обамеянгом, но не хочет платить огромные деньги

"Челси" договорился об условиях личного соглашения с нападающем "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянгом, сообщает Фабрицио Романо. Тем не менее, "синие" не будут платить 30 миллионов евро.

Chelsea have almost agreed personal terms with Pierre Aubameyang in the last 24h, but have no intention to pay crazy money to Barcelona. No way to close deal for €30m. ???????? #CFC



Chelsea want to invest around £15m - otherwise they could walk away from the deal. Work in progress. pic.twitter.com/cPZipqTr4Y