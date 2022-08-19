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Челси почти согласовал условия контракта с Обамеянгом, но не хочет платить огромные деньги

Испания
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Зависеть всё будет от "Барсы"

Челси почти согласовал условия контракта с Обамеянгом, но не хочет платить огромные деньги

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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"Челси" договорился об условиях личного соглашения с нападающем "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянгом, сообщает Фабрицио Романо. Тем не менее, "синие" не будут платить 30 миллионов евро.

Сообщается, что англичане рассчитывают вложить в сделку около 15 миллионов фунтов, не более. Если "Барселона" будет запрашивать сильно больше – "Челси" выйдет из сделки.

Обамеянг пришел в "Барселону" в январе. За половину сезона он провел 23 матча, забил 12 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 15 миллионов евро.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон)
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