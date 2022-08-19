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Челси почти согласовал условия контракта с Обамеянгом, но не хочет платить огромные деньги
Зависеть всё будет от "Барсы"
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Челси" договорился об условиях личного соглашения с нападающем "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянгом, сообщает Фабрицио Романо. Тем не менее, "синие" не будут платить 30 миллионов евро.
Chelsea have almost agreed personal terms with Pierre Aubameyang in the last 24h, but have no intention to pay crazy money to Barcelona. No way to close deal for €30m. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022
Chelsea want to invest around £15m - otherwise they could walk away from the deal. Work in progress. pic.twitter.com/cPZipqTr4Y
Сообщается, что англичане рассчитывают вложить в сделку около 15 миллионов фунтов, не более. Если "Барселона" будет запрашивать сильно больше – "Челси" выйдет из сделки.
Обамеянг пришел в "Барселону" в январе. За половину сезона он провел 23 матча, забил 12 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 15 миллионов евро.
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