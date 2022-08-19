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Кунде сможет уйти бесплатно, если Барса не зарегистрирует его до 31 августа

Испания
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Перестраховались

Кунде сможет уйти бесплатно, если Барса не зарегистрирует его до 31 августа

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Защитник "Барселоны" Жюль Кунде сможет бесплатно покинуть клуб, если "сине-гранатовые" не смогут его зарегистрировать до 31 августа, сообщает Cadena SER. Соответствующее условие прописано в договоре защитника.

Отмечается, что каталонцы спокойны и убеждены, что успеют всё провернуть.

Ранее сообщалось, что Ла Лига не даст "Барселоне" активировать финансовые рычаги для регистрации игроков. Теперь клубу придется продавать игроков, либо реструктурировать контракты, чтобы освободить зарплатную ведомость.

Кунде был приобретен за 50 млн евро, еще 5-10 млн могут быть перечислены в качестве бонусных выплат.

За Жюля с "Барселоной" боролся "Челси".

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В статье: Барселона Жюль Кунде
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