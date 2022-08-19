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Кунде сможет уйти бесплатно, если Барса не зарегистрирует его до 31 августа
Перестраховались
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Жюль Кунде сможет бесплатно покинуть клуб, если "сине-гранатовые" не смогут его зарегистрировать до 31 августа, сообщает Cadena SER. Соответствующее условие прописано в договоре защитника.
????⚽️ Notícia #QTJ | Clàusula Koundé— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) August 19, 2022
✅ Pot marxar lliure si el Barça no l’inscriu abans del 31 d’agost
???? El Barça hauria de pagar al Sevilla 2'5M dels variables signats
???? Al club transmeten tranquil·litat. Estan convençuts que s’inscriurà
Informa @AdriaSoldevila #FCBlive pic.twitter.com/RXVU26owrf
Отмечается, что каталонцы спокойны и убеждены, что успеют всё провернуть.
Ранее сообщалось, что Ла Лига не даст "Барселоне" активировать финансовые рычаги для регистрации игроков. Теперь клубу придется продавать игроков, либо реструктурировать контракты, чтобы освободить зарплатную ведомость.
Кунде был приобретен за 50 млн евро, еще 5-10 млн могут быть перечислены в качестве бонусных выплат.
За Жюля с "Барселоной" боролся "Челси".
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