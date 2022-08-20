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Хави: Мы хотели подписать Аспиликуэту, но нам это не удалось. Что касается Деста, то он не в планах Барселоны
Революция в составе "блауграны" продолжается
УЕФА
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал сорванный трансфер Сезара Аспиликуэты и отсутствие Сержиньо Деста в планах команды:
“Мы хотели подписать Аспеликуэту, но этого не удалось. Нам нужно будет посмотреть, что мы планируем делать по этому вопросу в ближайшем будущем.
Сержиньо Дест? Он знает о ситуации. Дест на данный момент не в планах “Барсы”, – сказал Хави.
А вот об еще одном игроке, которого по разным слухам очень хочет продать Лапорта, испанский наставник так резко не говорит:
"Фрэнки де Йонг - впечатляющий игрок с большим лидерством", - все, что смог ответить Хави на вопрос о потенциальном трансфере нидерландца.
Отметим, что Дест стал игроком "Барселоны" в октябре 2020 года. Тогда "блауграна" заплатила "Аяксу" за правого защитника 21 миллион евро.
Добавим, что Дест не попал в заявку на первый официальный матч каталонцев в году – против “Райо Вальекано”. В то же время, де Йонг провел в этом поединке 31 минуту.
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