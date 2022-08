Примера. Осасуна и Бетис поднимаются на вершину благодаря пенальти

Обвинять в поражении "Кадис" может только себя самого. Нельзя так слабо реализовывать моменты и одновременно привозить в обороне.

По сути, у южан полностью хватало моментов для ничьи. Ну что мешало Лукасу Пересу с трех метров попасть по пустым воротам? А Лосано добежать до ворот, когда впереди уже не оставалось защитников?

"Осасуна" сыграла проще и одновременно взрослее. Нащупав слабое место "Кадиса" в центре обороны, хозяева регулярно давили на него, заигрывая мощных Будимира, Ороса и потом Кике. Эта троица напрочь затоптала неопытного Чуста, и это сделало результат.

До перерыва Будимир заработал первый пенальти - вырвался на оперативный простор и был сбит вратарем; так счет стал 1:0. Во втором тайме уже Кике в силовой манере подвинул Чуста, заставив того прибегать к вольной борьбе - и это снова 11-метровый и снова гол.

2 - Osasuna have won their first two games in the same LaLiga season for the second time in their history, after the 1981/82 campaign with José Alzate as manager. Joy. pic.twitter.com/rKQH5wDDe1