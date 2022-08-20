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Примера. Осасуна и Бетис поднимаются на вершину благодаря пенальти

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Испанские судьи сегодня в ударе

Примера. Осасуна и Бетис поднимаются на вершину благодаря пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Обвинять в поражении "Кадис" может только себя самого. Нельзя так слабо реализовывать моменты и одновременно привозить в обороне.

По сути, у южан полностью хватало моментов для ничьи. Ну что мешало Лукасу Пересу с трех метров попасть по пустым воротам? А Лосано добежать до ворот, когда впереди уже не оставалось защитников?

"Осасуна" сыграла проще и одновременно взрослее. Нащупав слабое место "Кадиса" в центре обороны, хозяева регулярно давили на него, заигрывая мощных Будимира, Ороса и потом Кике. Эта троица напрочь затоптала неопытного Чуста, и это сделало результат.

До перерыва Будимир заработал первый пенальти - вырвался на оперативный простор и был сбит вратарем; так счет стал 1:0. Во втором тайме уже Кике в силовой манере подвинул Чуста, заставив того прибегать к вольной борьбе - и это снова 11-метровый и снова гол.

В перерыве между пропущенными мячами "Кадис" еще и вдесятером остался - Аларкон сорвал контратаку и получил вторую желтую. По всем трем решениям вопросов к Матеу Лаосу быть не может.

Для "Осасуны" вторая подряд победа - идеальный старт сезона. Касательно "Кадиса", то у него полный вагон проблем - отсюда и 0 набранных очков. Надо усиливаться южанам, и то срочно.

2-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Кадис" - 2:0

Голы: Авила, 37 (с пенальти), Кике, 79 (с пенальти)

"Осасуна": Эррера - Пенья (Видаль, 75), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Авила (Рубен Гарсия, 66), Монкайола (Брашанац, 76), Торро, Мой Гомес - Будимир (Кике, 65), Орос (Роберто Торрес, 84)

"Кадис": Ледесма - Сальдуа, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино (Негредо, 75) - Мамади Диарра (Алехо, 62), Фали Хименес (Арсамендия, 62), Аларкон, Мабил (Хосе Мари, 62) - Лукас Перес (Феде, 80), Лосано

Предупреждения: Торро, 45+2, Авила, 58 - Алехо, 45+4, Аларкон, 47, Чуст, 78, Лосано, 90+4

Удаление: Аларкон, 76

Очень повезло сегодня "Бетису". Редко увидишь, чтобы команда победила, сыграв настолько слабо.

Гости стерильно катали мяч туда-сюда, как только его получали. Никакой изобретательности, никаких острых решений - ничего. В свою очередь "Мальорка" тоже не мудрила и в каждой атаке грузила мяч на огромного Мурики.

Такой футбол пахнул итоговыми 0:0, но от них "спас" опорник "Киновари" Родриго Батталья, привезший на свои ворота два чистых пенальти. В первом тайме аргентинец сыграл рукой, а после перерыва в простой ситуации завалил на бедро Фекира - оба решения Борха с точки преобразовал в голы.

Кроме этих пенальти "Бетис" толком ничего не создал и только отбивался от навесов "Киновари". Один раз это у него не получилось, и Ведат Мурики свой гол нашел.

Был у "Мальорки" и шанс на ничью, но Ли Кан Ин со штрафного пробил в перекладину.

В таблице "Бетис" имеет уже 6 очков, но это не должно вводить в заблуждение клубных боссов. Пеллегрини нужны еще игроки - сейчас у него 12-13 опытных исполнителей; этого мало даже для Ла Лиги, а ведь будет еще ЛЕ. По "Мальорке" выводы сделаем потом - пока она выступает неровно, отсюда и 1 очко в 2 матчах.

2-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Бетис" - 1:2

Голы: Мурики, 56 - Борха Иглесиас, 9, 73 (оба - с пенальти)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете (Жуниор, 87), Хауме Коста - Ли Кан Ин, Гренье (Антонио Санчес, 64), Батталья (Баба, 80), Дани Родригес (Абдон, 79) - Мурики

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью (Морон, 88) - Родри (Робер, 64), Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас (Акуоку, 79)

Предупреждения: Гренье, 45+3, Дани Родригес, 66, Вальент, 70, Раильо, 70, Батталья, 73, Маффео, 84, Хауме Коста, 90+9 - Карвалью, 1, Хуанми, 36, Фекир, 65, Песселья, 70, Робер, 82, Гвидо Родригес, 84, Руи Силва, 87, Морон, 90+1

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В статье: Мальорка Бетис (Севилья) Осасуна (Памплона) Кадис
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