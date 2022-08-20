Примера. Осасуна и Бетис поднимаются на вершину благодаря пенальти

Обвинять в поражении "Кадис" может только себя самого. Нельзя так слабо реализовывать моменты и одновременно привозить в обороне.

По сути, у южан полностью хватало моментов для ничьи. Ну что мешало Лукасу Пересу с трех метров попасть по пустым воротам? А Лосано добежать до ворот, когда впереди уже не оставалось защитников?

"Осасуна" сыграла проще и одновременно взрослее. Нащупав слабое место "Кадиса" в центре обороны, хозяева регулярно давили на него, заигрывая мощных Будимира, Ороса и потом Кике. Эта троица напрочь затоптала неопытного Чуста, и это сделало результат.

До перерыва Будимир заработал первый пенальти - вырвался на оперативный простор и был сбит вратарем; так счет стал 1:0. Во втором тайме уже Кике в силовой манере подвинул Чуста, заставив того прибегать к вольной борьбе - и это снова 11-метровый и снова гол.

2 - Osasuna have won their first two games in the same LaLiga season for the second time in their history, after the 1981/82 campaign with José Alzate as manager. Joy. pic.twitter.com/rKQH5wDDe1 — OptaJose (@OptaJose) August 20, 2022

В перерыве между пропущенными мячами "Кадис" еще и вдесятером остался - Аларкон сорвал контратаку и получил вторую желтую. По всем трем решениям вопросов к Матеу Лаосу быть не может.

Для "Осасуны" вторая подряд победа - идеальный старт сезона. Касательно "Кадиса", то у него полный вагон проблем - отсюда и 0 набранных очков. Надо усиливаться южанам, и то срочно.

2-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Кадис" - 2:0

Голы: Авила, 37 (с пенальти), Кике, 79 (с пенальти)

"Осасуна": Эррера - Пенья (Видаль, 75), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Авила (Рубен Гарсия, 66), Монкайола (Брашанац, 76), Торро, Мой Гомес - Будимир (Кике, 65), Орос (Роберто Торрес, 84)

"Кадис": Ледесма - Сальдуа, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино (Негредо, 75) - Мамади Диарра (Алехо, 62), Фали Хименес (Арсамендия, 62), Аларкон, Мабил (Хосе Мари, 62) - Лукас Перес (Феде, 80), Лосано

Предупреждения: Торро, 45+2, Авила, 58 - Алехо, 45+4, Аларкон, 47, Чуст, 78, Лосано, 90+4

Удаление: Аларкон, 76

Очень повезло сегодня "Бетису". Редко увидишь, чтобы команда победила, сыграв настолько слабо.

Гости стерильно катали мяч туда-сюда, как только его получали. Никакой изобретательности, никаких острых решений - ничего. В свою очередь "Мальорка" тоже не мудрила и в каждой атаке грузила мяч на огромного Мурики.

Такой футбол пахнул итоговыми 0:0, но от них "спас" опорник "Киновари" Родриго Батталья, привезший на свои ворота два чистых пенальти. В первом тайме аргентинец сыграл рукой, а после перерыва в простой ситуации завалил на бедро Фекира - оба решения Борха с точки преобразовал в голы.

2 - Borja Iglesias ???????? is the first Real Betis player to score two penalty goals in the same LaLiga game since Alfonso Pérez Muñoz ???????? against Racing Santander in April 2000. Coolness. pic.twitter.com/0CmgTYFMAs — OptaJose (@OptaJose) August 20, 2022

Кроме этих пенальти "Бетис" толком ничего не создал и только отбивался от навесов "Киновари". Один раз это у него не получилось, и Ведат Мурики свой гол нашел.

Был у "Мальорки" и шанс на ничью, но Ли Кан Ин со штрафного пробил в перекладину.

В таблице "Бетис" имеет уже 6 очков, но это не должно вводить в заблуждение клубных боссов. Пеллегрини нужны еще игроки - сейчас у него 12-13 опытных исполнителей; этого мало даже для Ла Лиги, а ведь будет еще ЛЕ. По "Мальорке" выводы сделаем потом - пока она выступает неровно, отсюда и 1 очко в 2 матчах.

2-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Бетис" - 1:2

Голы: Мурики, 56 - Борха Иглесиас, 9, 73 (оба - с пенальти)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете (Жуниор, 87), Хауме Коста - Ли Кан Ин, Гренье (Антонио Санчес, 64), Батталья (Баба, 80), Дани Родригес (Абдон, 79) - Мурики

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью (Морон, 88) - Родри (Робер, 64), Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас (Акуоку, 79)

Предупреждения: Гренье, 45+3, Дани Родригес, 66, Вальент, 70, Раильо, 70, Батталья, 73, Маффео, 84, Хауме Коста, 90+9 - Карвалью, 1, Хуанми, 36, Фекир, 65, Песселья, 70, Робер, 82, Гвидо Родригес, 84, Руи Силва, 87, Морон, 90+1