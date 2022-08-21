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Лука невероятный. ВИДЕО, как Модрич обеспечил Реалу победу над Сельтой
Хорват демонстрирую мировой уровень
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 20 августа, Реал на выезде одолел Сельту со счетом 1:4. На первый взгляд – все просто. Но команда из Виго заставила мадридцев изрядно поработать. Например, в первом тайме команды нанесли по восемь ударов, при этом Сельта гораздо больше владела мячом. Но в ее составе нет такого игрока, как Лука Модрич. Именно хорват на исходе первого тайма вывел Реал вперед техничным ударом из-за пределов штрафной. А в начале второго Лука отдал разрезной пас низом метров на 30 и вывел Винисиуса Жуниора на свидание с голкипером.
Гол Луки
Пас на Винисиуса Жуниора
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