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Бензема преодолел еще одну строчку в рейтинге топ-10 лучших бомбардиров Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Совсем скоро может подчиниться еще одна позиция

Бензема преодолел еще одну строчку в рейтинге топ-10 лучших бомбардиров Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Сельтой" Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти на 14-й минуте встречи.

Этот гол для 34-летнего француза стал 220-м в Ла Лиге за его карьеру. Благодаря этому он смог единолично вырваться на восьмую позицию лучших бомбардиров испанского первенства, обогнав Кики, у которого 219 забитых мячей.

Следующей целью для Карима является бывший игрок "Барселоны" Сесар Родригес, у которого 222 гола.

В общей сложности топ-10 лучших бомбардиров выглядит следующим образом:

  • 1. Лионель Месси ("Барселона") – 472
  • 2. Криштиану Роналду ("Реал") – 311
  • 3. Тельмо Сарра ("Атлетик") – 251
  • 4. Уго Санчес ("Реал") – 234
  • 5. Рауль ("Реал") – 228
  • 6. Альфредо ди Стефано ("Реал") – 227
  • 7. Сесар Родригес ("Барселона") – 222
  • 8. Карим Бензема ("Реал") – 220
  • 9. Кини ("Спортинг" Хихон) – 219
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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Ла Лига
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
21.08.2022 в 13:34
Якшо нікого не буде шантажувати і не посадять то через три сезони вийде на друге міце.
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