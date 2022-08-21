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Бензема преодолел еще одну строчку в рейтинге топ-10 лучших бомбардиров Ла Лиги
Совсем скоро может подчиниться еще одна позиция
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Сельтой" Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти на 14-й минуте встречи.
Этот гол для 34-летнего француза стал 220-м в Ла Лиге за его карьеру. Благодаря этому он смог единолично вырваться на восьмую позицию лучших бомбардиров испанского первенства, обогнав Кики, у которого 219 забитых мячей.
Следующей целью для Карима является бывший игрок "Барселоны" Сесар Родригес, у которого 222 гола.
В общей сложности топ-10 лучших бомбардиров выглядит следующим образом:
- 1. Лионель Месси ("Барселона") – 472
- 2. Криштиану Роналду ("Реал") – 311
- 3. Тельмо Сарра ("Атлетик") – 251
- 4. Уго Санчес ("Реал") – 234
- 5. Рауль ("Реал") – 228
- 6. Альфредо ди Стефано ("Реал") – 227
- 7. Сесар Родригес ("Барселона") – 222
- 8. Карим Бензема ("Реал") – 220
- 9. Кини ("Спортинг" Хихон) – 219
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