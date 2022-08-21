Бензема преодолел еще одну строчку в рейтинге топ-10 лучших бомбардиров Ла Лиги

Во вчерашнем поединке чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Сельтой" Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти на 14-й минуте встречи.

Этот гол для 34-летнего француза стал 220-м в Ла Лиге за его карьеру. Благодаря этому он смог единолично вырваться на восьмую позицию лучших бомбардиров испанского первенства, обогнав Кики, у которого 219 забитых мячей.

Следующей целью для Карима является бывший игрок "Барселоны" Сесар Родригес, у которого 222 гола.

В общей сложности топ-10 лучших бомбардиров выглядит следующим образом: