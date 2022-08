Примера. Вильярреал по делу переиграл Атлетико, первое поражение Валенсии

Второй кряду приличный матч выдал "Атлетик", и вторую неделю подряд сырой, ненадежной выглядит "Валенсия". Отсюда и счет.

Да, "Летучие мыши" могут сетовать на непопадание Маркоса Андре в последней атаке на 96-й минуте - такое действительно трудно забыть. Но, с другой стороны, баски-то создали в разы больше.

Еще в первом тайме Беренгер мог оформить хет-трик, но реализовал только самый сложный из моментов, здорово пальнув из-за пределов штрафной. В то же время два выходы на голкипера Алехандро запорол.

Можно вспомнить также опасные удары от Муньяина; два незасчитанных гола от братьев Уильямс; абсолютное доминирование после перерыва.

"Валенсия" пыталась сражаться, но, по правде, только в первом тайме кое-как соответствовала уровню соперника. По ходу игры преимущество басков только росло - в том числе из-за отсутствия на скамейке "Летучих мышей" сильных исполнителей.

2 - Athletic have kept a clean sheet in each of their two opening LaLiga games for the third time in the 21st century, after 2009/10 under Joaquín Caparrós and 2017/18 under José Ángel Ziganda. Security. pic.twitter.com/a5cf3UuIGH