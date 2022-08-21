Примера. Вильярреал по делу переиграл Атлетико, первое поражение Валенсии

Второй кряду приличный матч выдал "Атлетик", и вторую неделю подряд сырой, ненадежной выглядит "Валенсия". Отсюда и счет.

Да, "Летучие мыши" могут сетовать на непопадание Маркоса Андре в последней атаке на 96-й минуте - такое действительно трудно забыть. Но, с другой стороны, баски-то создали в разы больше.

Еще в первом тайме Беренгер мог оформить хет-трик, но реализовал только самый сложный из моментов, здорово пальнув из-за пределов штрафной. В то же время два выходы на голкипера Алехандро запорол.

Можно вспомнить также опасные удары от Муньяина; два незасчитанных гола от братьев Уильямс; абсолютное доминирование после перерыва.

"Валенсия" пыталась сражаться, но, по правде, только в первом тайме кое-как соответствовала уровню соперника. По ходу игры преимущество басков только росло - в том числе из-за отсутствия на скамейке "Летучих мышей" сильных исполнителей.

2 - Athletic have kept a clean sheet in each of their two opening LaLiga games for the third time in the 21st century, after 2009/10 under Joaquín Caparrós and 2017/18 under José Ángel Ziganda. Security. pic.twitter.com/a5cf3UuIGH — OptaJose (@OptaJose) August 21, 2022

Ну, и еще важное впечатление - отбывание номера Карлосом Солером. Главная звезда этого состава "Валенсии" явно требует трансфер, так что ждем новостей.

В такой ситуации три очка после двух туров - вполне удачный результат для "Лос Чес". Что же касается "Атлетика", то он имеет 4 балла, хотя наиграл на все 6. В энный раз повторяем - у басков есть потенциал на ТОП-6, но нужен бомбардир.

2-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Беренгер, 42

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче - Сансет (Венседор, 73), Весга - Нико Уильямс (Капа, 90+2), Муньяин (Рауль Гарсия, 73), Беренгер (Саррага, 64) - Уильямс (Морсильо, 90+2)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Фулькье, 75), Паулиста, Диахаби, Васкес (Лато, 62) - Муса (Нико Гонсалес, 62), Гильямон (Маркос Андре, 75), Солер - Кастильехо, Дуро (Макси Гомес, 17), Самуэл Лино

Предупреждения: Вивиан, 12, Муньяин, 68, Симон, 79, Берчиче, 86, Ерай, 88 - Муса, 23, Диахаби, 74

Возможно, не самый яркий поединок, зато какой триллер, какие эмоции! Напряжение чувствовалось даже через монитор.

"Вильярреал" лучше провел первый тайм и подытожил свое превосходство двумя моментами - удар Капу классно отбил Облак, а гол Жерара Морено судьи отменили из-за игры рукой.

"Атлетико" долго раскачивался, притирался к сопернику; вдобавок игра не пошла у целого ряда исполнителей - от новичка Молины до опытного Льоренте. Мората очень старался компенсировать все и сразу, но его попытки из пределов штрафной пришлись в руки Рульи.

На второй тайм "Матрасники" вышли более раскованными и уверенными; в итоге игра выровнялась. Появилось ощущение, что все решит один гол.

"Атлетико" мог забить его первым - Матеус Кунья замыкал прострел с нескольких метров, однако феноменально сыграл Рульи. В ответ же "Вильярреал" прощать не стал, и как только Молина в очередной раз ошибся, Ереми Пино со всей силы вбил мяч в дальний угол - 0:1.

Конечно, "Матрасники" не сдались, и в дальнейшем пару раз могли отыгрываться, но Рульи уже окончательно поймал кураж, и даже с расстрелом ворот от Карраско справился. Феноменально!

2 - #AtléticoDeMadrid have just suffered their second defeat at home in all competitions in 2022 after a 0-1 loss against Levante in February. Submarine. pic.twitter.com/C5YJs8j1O7 — OptaJose (@OptaJose) August 21, 2022

Во многом усилиями аргентинского голкипера "Желтая субмарина" сегодня удержала победу, хотя и полевых тоже надо хвалить. Как они побежали в контратаку за вторым голом на 97-й минуте, а? Просто красавцы. Их 6 очков после 2 туров заслужены.

Ну, а "Атлетико" надо делать выводы. Матчи начинаются не с 35-й минуты, а с 1-й. Неделю назад "Хетафе" был слишком слаб, чтобы это использовать, а вот с "Вильярреалом" читерство не прошло.

2-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Вильярреал" - 0:2

Голы: Пино, 73, Жерар Морено, 90+7

"Атлетико": Облак - Савич (Хименес, 76), Витсель, Рейнилду - Коке - Молина, Льоренте (Гризманн, 62), Лемар (де Пауль, 62), Карраско - Мората (Матеус Кунья, 70), Феликс (Корреа, 70)

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пино (Чуквезе, 76, Капу (Коклен, 69), Парехо, Ло Чельсо (Баэна, 70) - Жерар Морено, Жексон (Моралес, 84)

Предупреждения: Феликс, 48, Хименес, 90+1 - Парехо, 90+2, Баэна, 90+3, Жерар Морено, 90+8

Удаление: Молина, 90+3