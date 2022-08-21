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Президент Лечче о трансфере Умтити: Мы ведем переговоры с Барселоной
Аутсайдер Серии А может подписать победителя ЧМ-2018
Фото: FC Barcelona Noticias
Президент клуба-аутсайдера Серии А "Лечче" Саверио Стикки Дамиани заявил в интервью изданию DAZN, что команда работает над осуществлением трансфера французского центрбека Самуэля Умтити:
"Мы раздумывали насчет подписания Умтити на протяжении долгого времени. Сейчас ведем переговоры с "Барселоной", но нам еще многое нужно согласовать. Сделка еще далека от свершения".
Самуэль перешел в каталонский гранд летом 2016 года из "Лиона" за 25 миллионов евро. В первые два сезона в "Барселоне" Умтити был игроком основы, играя по 25 матчей за сезон Ла Лиги. Однако в последующие четыре сезона он провел лишь 41 игру. В прошлом – всего одну.
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