Президент Лечче о трансфере Умтити: Мы ведем переговоры с Барселоной

Президент клуба-аутсайдера Серии А "Лечче" Саверио Стикки Дамиани заявил в интервью изданию DAZN, что команда работает над осуществлением трансфера французского центрбека Самуэля Умтити:

"Мы раздумывали насчет подписания Умтити на протяжении долгого времени. Сейчас ведем переговоры с "Барселоной", но нам еще многое нужно согласовать. Сделка еще далека от свершения".

Самуэль перешел в каталонский гранд летом 2016 года из "Лиона" за 25 миллионов евро. В первые два сезона в "Барселоне" Умтити был игроком основы, играя по 25 матчей за сезон Ла Лиги. Однако в последующие четыре сезона он провел лишь 41 игру. В прошлом – всего одну.