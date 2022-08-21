Левандовски забил дебютный гол в Ла Лиге на первой минуте матча в свой день рождения. Видео

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски забил свой дебютный гол в чемпионате Испании. Это произошло уже на первой минуте игры с "Реалом Сосьедад". Ассист на поляка сделал защитник Алехандро Бальде.

Левандовски ранее уже забивал за свой новый клуб, к примеру, в товарищеском матче с мексиканским "Пумас УНАМ". Тогда он забил гол и сделал два ассиста всего за 59 минут игры.

Роберт переехал в "Барселону" лишь недавно, этим летом, из "Баварии" за 45 миллионов евро. Примечательно, что сегодня поляк также празднует день рождения: игроку исполнилось 34 года.