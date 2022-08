Примера. Реал Сосьедад - Барселона 1:4. Левандовский отпраздновал именины

Призрак второй кряду неудачи уже кружил над штрафной "Барсы", но выручила длинная и качественная лавка. Вот и смейтесь после этого над "рычагами" Лапорты.

В первом тайме игрового перевеса у каталонцев не было. Да, они открыли счет уже на 46-й секунде благодаря феноменальному чутью Роберта Левандовского в чужой штрафной, но кроме этого момента - ничего.

Баски уверенно отбивались; Исак почти моментально сравнял счет в контратаке; создавали хозяева и другие шансы - например, двойной момент имени Мерино - Кубо, по ходу которого японец промазал по почти пустым воротам.

46 - Robert Lewandowski has scored Barcelona's earliest LaLiga goal since Iniesta vs Recreativo in 2009 (43), the earliest away goal in the competition since Saviola vs Valladolid in 2004 (30) and the earliest of his 313 goals in BL and LaLiga combined. Pistolero. pic.twitter.com/Xnr5xHVP1V