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Примера. Реал Сосьедад - Барселона 1:4. Левандовский отпраздновал именины

Испания
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(1 голосов)

"Ла Реал" слишком быстро выдохся

Примера. Реал Сосьедад - Барселона 1:4. Левандовский отпраздновал именины

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Призрак второй кряду неудачи уже кружил над штрафной "Барсы", но выручила длинная и качественная лавка. Вот и смейтесь после этого над "рычагами" Лапорты.

В первом тайме игрового перевеса у каталонцев не было. Да, они открыли счет уже на 46-й секунде благодаря феноменальному чутью Роберта Левандовского в чужой штрафной, но кроме этого момента - ничего.

Баски уверенно отбивались; Исак почти моментально сравнял счет в контратаке; создавали хозяева и другие шансы - например, двойной момент имени Мерино - Кубо, по ходу которого японец промазал по почти пустым воротам.

Иманол Альгуасиль мог быть доволен в перерыве, да и в начале второго тайма тоже. "Сосьедад" на 53-й минуте даже второй гол забил, но VAR показал, что Ле Норманн находился в офсайде. Впрочем, "Барселона" и без того выглядела немного обескураженной. Кто мог знать, что уже через 10 минут все изменится?

Выходы на замену Рафиньи и, особенно, Ансу Фати добавили атакам "Кулес" интенсивности и качества. И это в то время, когда защитники "Сосьедада" уже откровенно подседали физически, а Давид Сильва - главный мотор контратак басков - вообще остановился.

Дальнейшее предсказать было нетрудно. Усман Дембеле вывел "Барсу" вперед ювелирным ударом под дальнюю штангу, а затем началось шоу Левандовского, который и сам забил, и гениально ассистировал на Фати. Свои 34-ые именины поляк отпраздновал круче некуда.

На "Аноэте" будут разбираться, что произошло - это точно. Возможно, Альгуасиль опоздал с заменами; также вероятен и перебор с интенсивностью до перерыва - на второй тайм команду просто не хватило. Ну, а на таком уровне ошибки наказуемы, так что после двух туров у "Ла Реала" три очка.

У "Барсы" только на одно больше, зато настроение куда позитивнее - впервые в сезоне команда Хави доказала себе самой, что умеет забивать много и красиво. Это дорогого стоит.

2-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:4

Голы: Исак, 6 - Левандовский, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо (Горосабель, 78), Субельдия, Ле Норманн, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Мерино (Каррикабуру, 78) - Давид Сильва (Шо, 69) - Исак (Наварро, 69), Кубо (Турьентес, 69)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия - де Йонг (Роберто, 85), Гави (Кессье, 85) - Дембеле (Альба, 72), Педри, Ферран Торрес (Фати, 64), Бальде (Рафинья, 64) - Левандовский

Предупреждения: Элустондо, 21, Ле Норманн, 41 - Араухо, 51

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В статье: Роберт Левандовский Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
22.08.2022 в 02:00
Иногда в жизни везёт. Даже банкротам.
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
22.08.2022 в 01:51
Торрмеса нах с пляжа. Абсолютно левый чувак в Барсе. Инородное бесполезное тело. Да ещё и кривое.
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
22.08.2022 в 01:47
Лева красавец, отлично днюху отметил! Жаль ему ассист не защитали. Прорвало Роберта. Теперь попрёт.
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+1
0
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Бaрселиниус (землянин)
22.08.2022 в 01:43
Если бы не Тер Штеген в первом тайме, бамбук бы мы сегодня курили. Марк красавец! Как в старые добрые времена!
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
22.08.2022 в 01:23
ШО ТО БУЛО Хутко забили, а потім завдячуючи тер Штегену до середини другого тайму ледь вдавалась утримувати нічийний рахунок Торрес - гальмо. Ну і господарі банально здулися і після голу Дембеле посипалися! Іменинника з почином, проте треба додавати, бо не в абсолютному лідері чемпіонату грає! Фаті знов блиснув гол + 2 асиста за півгодини ШИКАРНО! З перемогою, утім виводи ще робити рано... Подивимось, що буде через 4... 5 турів.
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+2
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
22.08.2022 в 00:56
З Днюхою брате-поляче! Достойно відсвяткував! З почином в Ла-Лізі. Вже щось починає вимальовуватись в Барселони. З перемогою!
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+4
0

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