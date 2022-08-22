Примера. Реал Сосьедад - Барселона 1:4. Левандовский отпраздновал именины

Призрак второй кряду неудачи уже кружил над штрафной "Барсы", но выручила длинная и качественная лавка. Вот и смейтесь после этого над "рычагами" Лапорты.

В первом тайме игрового перевеса у каталонцев не было. Да, они открыли счет уже на 46-й секунде благодаря феноменальному чутью Роберта Левандовского в чужой штрафной, но кроме этого момента - ничего.

Баски уверенно отбивались; Исак почти моментально сравнял счет в контратаке; создавали хозяева и другие шансы - например, двойной момент имени Мерино - Кубо, по ходу которого японец промазал по почти пустым воротам.

46 - Robert Lewandowski has scored Barcelona's earliest LaLiga goal since Iniesta vs Recreativo in 2009 (43), the earliest away goal in the competition since Saviola vs Valladolid in 2004 (30) and the earliest of his 313 goals in BL and LaLiga combined. Pistolero. pic.twitter.com/Xnr5xHVP1V — OptaJose (@OptaJose) August 21, 2022

Иманол Альгуасиль мог быть доволен в перерыве, да и в начале второго тайма тоже. "Сосьедад" на 53-й минуте даже второй гол забил, но VAR показал, что Ле Норманн находился в офсайде. Впрочем, "Барселона" и без того выглядела немного обескураженной. Кто мог знать, что уже через 10 минут все изменится?

Выходы на замену Рафиньи и, особенно, Ансу Фати добавили атакам "Кулес" интенсивности и качества. И это в то время, когда защитники "Сосьедада" уже откровенно подседали физически, а Давид Сильва - главный мотор контратак басков - вообще остановился.

Дальнейшее предсказать было нетрудно. Усман Дембеле вывел "Барсу" вперед ювелирным ударом под дальнюю штангу, а затем началось шоу Левандовского, который и сам забил, и гениально ассистировал на Фати. Свои 34-ые именины поляк отпраздновал круче некуда.

FT: Real Sociedad 1-4 Barcelona.



Ansu Fati with huge impact on this victory after coming on in the 67th minute with a 1-1 scoreline, producing 2 assists and 1 goal within 15 minutes after coming on. pic.twitter.com/j1x3r6jOmR — ???????????? ???????????????? (@TheEuropeanLad) August 21, 2022

На "Аноэте" будут разбираться, что произошло - это точно. Возможно, Альгуасиль опоздал с заменами; также вероятен и перебор с интенсивностью до перерыва - на второй тайм команду просто не хватило. Ну, а на таком уровне ошибки наказуемы, так что после двух туров у "Ла Реала" три очка.

У "Барсы" только на одно больше, зато настроение куда позитивнее - впервые в сезоне команда Хави доказала себе самой, что умеет забивать много и красиво. Это дорогого стоит.

2-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:4

Голы: Исак, 6 - Левандовский, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо (Горосабель, 78), Субельдия, Ле Норманн, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Мерино (Каррикабуру, 78) - Давид Сильва (Шо, 69) - Исак (Наварро, 69), Кубо (Турьентес, 69)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия - де Йонг (Роберто, 85), Гави (Кессье, 85) - Дембеле (Альба, 72), Педри, Ферран Торрес (Фати, 64), Бальде (Рафинья, 64) - Левандовский

Предупреждения: Элустондо, 21, Ле Норманн, 41 - Араухо, 51