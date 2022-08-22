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Растрогался и Анчелотти. Каземиро не сдержал слез, прощаясь с Реалом
Трогательный момент
Скриншот: realmadrid
Бразильский полузащитник Каземиро не смог сдержать эмоции на церемонии, посвященной его уходу из стана "Реала". В ближайшее время 30-летний бразилец завершит переход в "Манчестер Юнайтед".
Во время выступления хавбека объективы камер запечатлели президента "Реала" Флорентино Переса и главного тренера команды Карло Анчелотти. И если Перес выглядит спокойно, то Анчелотти не выдержал - на лице коуча выступили слезы.
Сам же футболист расплакался еще до того, как начал свою прощальную речь.
Напомним, Каземиро защищал цвета "Реала" с 2013 года. В составе "сливочных" он становился пятикратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету бразильца три чемпионских титула Ла Лиги и один Кубок Испании.
???? #GraciasCasemiro ???? pic.twitter.com/tDFLvbUHdz— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 22, 2022
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