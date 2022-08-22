Растрогался и Анчелотти. Каземиро не сдержал слез, прощаясь с Реалом

Бразильский полузащитник Каземиро не смог сдержать эмоции на церемонии, посвященной его уходу из стана "Реала". В ближайшее время 30-летний бразилец завершит переход в "Манчестер Юнайтед".

Во время выступления хавбека объективы камер запечатлели президента "Реала" Флорентино Переса и главного тренера команды Карло Анчелотти. И если Перес выглядит спокойно, то Анчелотти не выдержал - на лице коуча выступили слезы.

Сам же футболист расплакался еще до того, как начал свою прощальную речь.

Напомним, Каземиро защищал цвета "Реала" с 2013 года. В составе "сливочных" он становился пятикратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету бразильца три чемпионских титула Ла Лиги и один Кубок Испании.