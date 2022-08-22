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Хави про Кунде: Меня беспокоит ситуация с ним. Мы подписывали его, чтобы он играл
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Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави высказался по поводу ситуации с защитником Жюлем Кунде, который недавно пришел из "Севильи". "Футболист все понимает", – приводит его слова Marca.
"Ситуация с исходящими трансферами меня не беспокоит. Каждый сам определяет свое будущее. Беспокоит меня ситуация с Кунде. Возможно, сегодня он бы сыграл за нас.
Не поймите меня неправильно, наше руководство проделывает невероятную работу. Но я обеспокоен потому, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле. Футболист все понимает. Давайте посмотрим, что будет дальше, добьемся ли мы успеха в этом вопросе", – сказал Хави.
Напомним, что Жюль перешел из "Севильи" этим летом за 50 миллионов евро. Если клуб не освободит бюджет зарплат чтобы зарегистрировать француза до 31 августа, он сможет покинуть клуб бесплатно.
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