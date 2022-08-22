Хави про Кунде: Меня беспокоит ситуация с ним. Мы подписывали его, чтобы он играл

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался по поводу ситуации с защитником Жюлем Кунде, который недавно пришел из "Севильи". "Футболист все понимает", – приводит его слова Marca.

"Ситуация с исходящими трансферами меня не беспокоит. Каждый сам определяет свое будущее. Беспокоит меня ситуация с Кунде. Возможно, сегодня он бы сыграл за нас.

Не поймите меня неправильно, наше руководство проделывает невероятную работу. Но я обеспокоен потому, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле. Футболист все понимает. Давайте посмотрим, что будет дальше, добьемся ли мы успеха в этом вопросе", – сказал Хави.