Примера. Перестрелка в Эльче и первая победа Жироны

Абсолютно равный поединок. Победа любой из команд сегодня на "Мартинес Валеро" была бы несправедливой.

Вряд ли тренерам понравилось увиденное, а вот нейтральные зрители должны благодарить "Эльче" и "Альмерию". Такой спектакль устроили - ух! Ни тебе защиты, ни отбора, проходной двор в штрафной - моменты сыпались как из рога изобилия.

В итоге реализовать получилось лишь два - у "Альмерии" счет открыл после углового высоченный Садик, а за "Эльче" отыгрался хлестким ударом с левой арендованный у "Барсы" Алекс Колладо.

Barça loanee Alex Collado has scored on his debut for Elche. It took him 30 minutes to do it. pic.twitter.com/bYk8lwG4n5