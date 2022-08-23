Примера. Перестрелка в Эльче и первая победа Жироны

Абсолютно равный поединок. Победа любой из команд сегодня на "Мартинес Валеро" была бы несправедливой.

Вряд ли тренерам понравилось увиденное, а вот нейтральные зрители должны благодарить "Эльче" и "Альмерию". Такой спектакль устроили - ух! Ни тебе защиты, ни отбора, проходной двор в штрафной - моменты сыпались как из рога изобилия.

В итоге реализовать получилось лишь два - у "Альмерии" счет открыл после углового высоченный Садик, а за "Эльче" отыгрался хлестким ударом с левой арендованный у "Барсы" Алекс Колладо.

Barça loanee Alex Collado has scored on his debut for Elche. It took him 30 minutes to do it. pic.twitter.com/bYk8lwG4n5 — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 22, 2022

Что же касается нереализованного, то если все перечислять, закончим уже утром. Один лишь Тете Моренте имел три стопроцентных шанса, но забить не смог даже по пустым воротам после прострела. За "Альмерию" примерно в том же ключе из убойных позиций отвечали Бабич и Рамазани.

Справедливость результата не отменяет того факта, что обе команды покидали поле недовольными. Они понимают свою силу и догадываются, что в конце сезона их ждет борьба за выживание, где каждое очко будет на счету. Если не побеждать равных себе, то кого тогда побеждать? "Реал" с "Барселоной"?

2-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Альмерия" - 1:1

Голы: Колладо, 30 - Садик, 23

"Эльче": Бадиа - Лирола, Роко, Бигас, Мохика - Колладо (Хосан, 86), Маскарель, Гумбау (Домингуш Кина, 78), Моренте (Пасторе, 86) - Рохер Марти (Милья, 79), Понсе (Бойе, 68)

"Альмерия": Мартинес - Каики, Родриго Эли, Бабич - Пучмаль (Чуми, 81), Саму Кошта, Эгуарас, Акиеме - Робертоне (Баптистао, 74) - Садик (Диего Соуза, 81), Рамазани (Портильо, 87)

Предупреждения: Гумбау, 52 - Эгуарас, 54, Акиеме, 55, Баптистао, 86, Каики, 86

Удаление: Сентельес, 32

Между прочим, этот матч с трибун смотрел лично Пеп Гвардиола. Через два дня его "Сити" сыграет с "Барселоной" благотворительный матч, вот Лысый шарлатан и наведался.

Посмотреть и правда было что. Команды играли довольно активно - сил хватало и моменты создавать, и руками махать. Ну, и еще "Жирона" была заметно лучше.

Pep est entrain de regarder Girona/Getafe. pic.twitter.com/CeUTmuwpo7 — Blue Moon (@FRBlueMoon) August 22, 2022

В первом тайме "Хетафе" мог забить после срезки Эрреры по своим воротам; хозяева насоздавали в 3-4 раза больше, и как результат таки открыли счет перед перерывом. Легенда "Жироны" Кристиан Стуани отклеился от опекуна при подаче и с рикошетом попал в угол ворот.

Не успел стартовать второй тайм, как Дуарте после ошибки Сории поразил собственные ворота - это уже 2:0.

Еще 15 минут - и уже Кастельянос забил свой дебютный мяч в Испании, элегантно реализовав выход один на один.

Для "Хетафе", наверное, обидно, ведь именно перед голом Кастельяноса синие пришли в себя и захватили инициативу, но так бывает - надо начинать играть с 1-й секунды, а не ждать, пока соперник окажется далеко впереди.

Два поражения в двух турах - плохой старт сезона для "Хетафе". Ну, а "Жирону" поздравляем с первым успехом в элите с 2019 года - заслужили, без вопросов.

2-й тур Примеры. Жирона. "Эстади Монтиливи"

"Жирона" - "Хетафе" - 3:1

Голы: Стуани, 42, Дуарте, 47 (автогол), Кастельянос, 64 - Унал, 73

"Жирона": Хуан Карлос - Буэно, Давид Лопес, Хуанпе - Коуто, Алейш Гарсия, Эррера, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 69) - Рикельме (Саму Саис, 55) - Стуани (Рейньер, 69), Кастельянос (Терратс, 86)

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам, Митрович (Порту, 65), Дуарте, Анхильери - Аленья, Арамбарри, Максимович (Сеоане, 46) - Унал, Майораль

Предупреждения: Кастельянос, 33, Хуанпе, 81 - Митрович, 35, Майораль, 46, Анхильери, 49, Аленья, 51, Даконам, 70

Удаление: Анхильери, 90+6