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Барселона презентовала третий комплект формы на сезон
На ней крест Сант-Жорди
Фото: fcbarcelona.com
Каталонская "Барселона" показала третью форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2022/23. Экипировка выполнена в светло-сером цвете. На футболке изображен красно-синий крест, вдохновленный Крестом Сант-Жорди – премией, которой награждаются лица, внесшие большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.
Добавим, что в презентации формы участвовал и новичок команды Роберт Левандовский. После 2-х туров "Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиге. В следующем туре каталонцы сыграют против "Вальядолида" 28 августа.
Introducing our new third kit... ???? pic.twitter.com/rtcIY7xNPp— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022
More than a jersey.— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022
More than a Club.
Fundació Barça Genuine ????❤ @FundacioFCB pic.twitter.com/9qLTQkHYxK
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