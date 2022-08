Барселона презентовала третий комплект формы на сезон

Каталонская "Барселона" показала третью форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2022/23. Экипировка выполнена в светло-сером цвете. На футболке изображен красно-синий крест, вдохновленный Крестом Сант-Жорди – премией, которой награждаются лица, внесшие большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.

Добавим, что в презентации формы участвовал и новичок команды Роберт Левандовский. После 2-х туров "Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиге. В следующем туре каталонцы сыграют против "Вальядолида" 28 августа.

Introducing our new third kit... ???? pic.twitter.com/rtcIY7xNPp

More than a jersey.

More than a Club.

Fundació Barça Genuine ????❤ @FundacioFCB pic.twitter.com/9qLTQkHYxK