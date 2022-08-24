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Барселона презентовала третий комплект формы на сезон

Испания
(2 голосов)

На ней крест Сант-Жорди

Барселона презентовала третий комплект формы на сезон

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Каталонская "Барселона" показала третью форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2022/23. Экипировка выполнена в светло-сером цвете. На футболке изображен красно-синий крест, вдохновленный Крестом Сант-Жорди – премией, которой награждаются лица, внесшие большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.

Добавим, что в презентации формы участвовал и новичок команды Роберт Левандовский. После 2-х туров "Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиге. В следующем туре каталонцы сыграют против "Вальядолида" 28 августа.

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В статье: Барселона
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (1)
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Бaрселиниус (землянин)
24.08.2022 в 13:47
Смотрю Лева рад, как слон, находясь в Барсе. Чётко видно неподдельную радость на его лице. Это хорошо. Это значит, шо всё будет от души, это значит, шо всё будет на все 100%.
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