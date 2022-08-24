  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Перес сказал Анчелотти не выпускать на поле Асенсио. Испанец не хочет продлевать контракт
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перес сказал Анчелотти не выпускать на поле Асенсио. Испанец не хочет продлевать контракт

Испания
(1 голосов)

Давление может способствовать скорой продаже

Перес сказал Анчелотти не выпускать на поле Асенсио. Испанец не хочет продлевать контракт

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес дал понять Карло Анчелотти, что Марко Асенсио нежелателен на поле, сообщает El Confidencial. В клубе полузащитнику предлагали продлить контракт, но хавбек отказался.

"Реал" предложил испанцу продлить контракт еще на 4 сезона с зарплатой в 5 млн евро в год с учетом бонусов (после уплаты налогов).

Асенсио отказался. Игрока либо не устроили условия, либо потому, он вел переговоры с другой командой.

Претендентов на футболиста почти нет и продать его этим летом будет тяжело. К тому же его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Перес надеется, что отсутствие игровой практики будет способствовать активной работе агента Асенсио Жорже Мендеша над продажей игрока.

В прошлом сезоне Марко 42 раза выходил на поле за "Реал", забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в 40 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид) Марко Асенсио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
elconfidencial.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде