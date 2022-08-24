Перес сказал Анчелотти не выпускать на поле Асенсио. Испанец не хочет продлевать контракт

Президент "Реала" Флорентино Перес дал понять Карло Анчелотти, что Марко Асенсио нежелателен на поле, сообщает El Confidencial. В клубе полузащитнику предлагали продлить контракт, но хавбек отказался.

"Реал" предложил испанцу продлить контракт еще на 4 сезона с зарплатой в 5 млн евро в год с учетом бонусов (после уплаты налогов).

Асенсио отказался. Игрока либо не устроили условия, либо потому, он вел переговоры с другой командой.

Претендентов на футболиста почти нет и продать его этим летом будет тяжело. К тому же его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Перес надеется, что отсутствие игровой практики будет способствовать активной работе агента Асенсио Жорже Мендеша над продажей игрока.

В прошлом сезоне Марко 42 раза выходил на поле за "Реал", забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в 40 миллионов евро.