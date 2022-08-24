Опять шейхи: Реал Сосьедад продаст Исака за 70 млн евро

"Реал Сосьедад" согласился продать центрфорварда Александра Исака "Ньюкаслу" за 70 млн евро плюс еще 5 млн бонусами.

По информации местного издания El Diario Vasco, именно столько предложили "Сороки", которые с прошлой осени являются собственностью саудовского инвестиционного фонда. Отсюда и астрономическая сумма.

Для "Сосьедада" сделка выглядит идеальной. Три года назад Исак обошелся баскам в 15 млн евро и с тех пор забил за клуб 44 гола в 132 матчах.

Marca пишет, что клуб постарается заменить 22-летнего шведа центрфорвардом "Лиона" Мусой Дембеле.