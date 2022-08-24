  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. ПСЖ присматривается к самому дорогому игроку Валенсии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ присматривается к самому дорогому игроку Валенсии

Испания
(1 голосов)

А есть звезда, которая неинтересна Парижу?

ПСЖ присматривается к самому дорогому игроку Валенсии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Центральный полузащитник "Валенсии" Карлос Солер попал в сферу интересов "ПСЖ".

Как сообщает Marca, переговоры парижан с "Наполи" по Фабиану Руису зашли в тупик, что и вынудило чемпионов Франции искать другие варианты. Солер - в приоритете.

У 25-летнего хавбека остался год по контракту с "Летучими мышами", и продлевать соглашение он не хочет, так что клуб будет сговорчивым на переговорах - лучше продать задешево, чем упустить бесплатно.

Transfermarkt оценивает Солера в 50 млн евро, но в сложившихся обстоятельствах Солер вполне может уйти в Париж и за полцены.

Карлос - лидер "Валенсии"; на его счету 225 матчей и 36 голов за клуб. Также он регулярно вызывается в испанскую сборную.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия Пари Сен-Жермен (Париж) Карлос Солер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде