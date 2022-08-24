ПСЖ присматривается к самому дорогому игроку Валенсии

Центральный полузащитник "Валенсии" Карлос Солер попал в сферу интересов "ПСЖ".

Как сообщает Marca, переговоры парижан с "Наполи" по Фабиану Руису зашли в тупик, что и вынудило чемпионов Франции искать другие варианты. Солер - в приоритете.

У 25-летнего хавбека остался год по контракту с "Летучими мышами", и продлевать соглашение он не хочет, так что клуб будет сговорчивым на переговорах - лучше продать задешево, чем упустить бесплатно.

Transfermarkt оценивает Солера в 50 млн евро, но в сложившихся обстоятельствах Солер вполне может уйти в Париж и за полцены.

Карлос - лидер "Валенсии"; на его счету 225 матчей и 36 голов за клуб. Также он регулярно вызывается в испанскую сборную.