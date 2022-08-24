Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ присматривается к самому дорогому игроку Валенсии
А есть звезда, которая неинтересна Парижу?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Центральный полузащитник "Валенсии" Карлос Солер попал в сферу интересов "ПСЖ".
Как сообщает Marca, переговоры парижан с "Наполи" по Фабиану Руису зашли в тупик, что и вынудило чемпионов Франции искать другие варианты. Солер - в приоритете.
У 25-летнего хавбека остался год по контракту с "Летучими мышами", и продлевать соглашение он не хочет, так что клуб будет сговорчивым на переговорах - лучше продать задешево, чем упустить бесплатно.
Transfermarkt оценивает Солера в 50 млн евро, но в сложившихся обстоятельствах Солер вполне может уйти в Париж и за полцены.
Карлос - лидер "Валенсии"; на его счету 225 матчей и 36 голов за клуб. Также он регулярно вызывается в испанскую сборную.
Популярное сейчас
- Дрожащим голосом. 26 февраля глава Минобороны беларуси звонил Резникову с предложением о капитуляции
- Вслед за Зарей. Рух не допустил Setanta на матч с Металлистом
- Что-то пошло не так. Вацко не будет комментировать матч Рух - Металлист
- Примера. Севилья снова разочаровала, Райо увез три очка из Барселоны
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака