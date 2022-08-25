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Анчелотти – тренер года по версии УЕФА
Кто, если не он
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
Главный теренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал тренером года по версии УЕФА. Его соперниками были Юрген Клопп и Пеп Гвардиола.
???? Carlo Ancelotti - the first coach to win the #UCL 4 times ????????????#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/RFhKQPMFo0— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
"Реал" Анчелотти в прошлом сезоне взял Ла Лигу и победил в Лиге чемпионов. Также по итогам прошлого сезона Карло стал первым тренером в истории сразу в двух номинациях:
- Первый тренер выигравший 4 финала Лиги чемпионов.
- Первый тренер выигравший все топ 5 чемпионатов.
"Манчестер Сити" Пепа выиграл Премьер-лигу и остановился в шаге от финала Лиги чемпионов.
"Ливерпуль" Клоппа взял два из двух домашних Кубка в Англии, до последнего боролся в Премьер-лиге, а также добрался до финала Лиги чемпионов.
Напомним, что Карло недавно объявил, что завершит карьеру через два года – по окончанию его контракта с "Реалом".
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