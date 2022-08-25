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Анчелотти – тренер года по версии УЕФА

Испания
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(1 голосов)

Кто, если не он

Анчелотти – тренер года по версии УЕФА

Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Новина українською

Главный теренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал тренером года по версии УЕФА. Его соперниками были Юрген Клопп и Пеп Гвардиола.

"Реал" Анчелотти в прошлом сезоне взял Ла Лигу и победил в Лиге чемпионов. Также по итогам прошлого сезона Карло стал первым тренером в истории сразу в двух номинациях:

  • Первый тренер выигравший 4 финала Лиги чемпионов.
  • Первый тренер выигравший все топ 5 чемпионатов.

"Манчестер Сити" Пепа выиграл Премьер-лигу и остановился в шаге от финала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" Клоппа взял два из двух домашних Кубка в Англии, до последнего боролся в Премьер-лиге, а также добрался до финала Лиги чемпионов.

Читайте такжеКарло Анчелотти объявил, что завершит карьеру через два года

Напомним, что Карло недавно объявил, что завершит карьеру через два года – по окончанию его контракта с "Реалом".

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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hrdhrd (Украина)
25.08.2022 в 20:22
Папа Карло
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