Анчелотти – тренер года по версии УЕФА

Главный теренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал тренером года по версии УЕФА. Его соперниками были Юрген Клопп и Пеп Гвардиола.

???? Carlo Ancelotti - the first coach to win the #UCL 4 times ????????????#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/RFhKQPMFo0