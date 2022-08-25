Бензема – игрок года по версии УЕФА

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал игроком года по версии УЕФА. Француз опередил своего одноклубника Куртуа, а также де Брюйне из "Сити" в борьбе за награду.

Напомним, что награду лучшему тренеру сезона получил Карло Анчелотти.