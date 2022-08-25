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Бензема – игрок года по версии УЕФА
На пути к Золотому мячу
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал игроком года по версии УЕФА. Француз опередил своего одноклубника Куртуа, а также де Брюйне из "Сити" в борьбе за награду.
???? A 5th #UCL title & top scorer with 15 goals.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
Bravo, Karim Benzema ????????????#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/mKERLBCoTp
Напомним, что награду лучшему тренеру сезона получил Карло Анчелотти.
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Комментарии (2)
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hrdhrd (Украина)
25.08.2022 в 20:26
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sasha_lv (Львів)
25.08.2022 в 21:11
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