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Бензема – игрок года по версии УЕФА

Испания
(1 голосов)

На пути к Золотому мячу

Бензема – игрок года по версии УЕФА

Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал игроком года по версии УЕФА. Француз опередил своего одноклубника Куртуа, а также де Брюйне из "Сити" в борьбе за награду.

Напомним, что награду лучшему тренеру сезона получил Карло Анчелотти.

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В статье: Карим Бензема УЕФА Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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hrdhrd (Украина)
25.08.2022 в 20:26
Первый личный трофей для Карима Зе Дрима взят, далее Золотой Мяч
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+2
0
sasha_lv (Львів)
25.08.2022 в 21:11
100%......
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0
0

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