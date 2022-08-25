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Путельяс и Вигман – лучшие игрок и тренер года в женском футболе по версии УЕФА
За год у Путельяс две награды от УЕФА и Золотой мяч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитница "Барселоны" Алексис Путельяс стала игроком года в женском футболе по версии УЕФА второй раз подряд. Лучшим тренером призали менеджерку сборной Англии Сарину Вигман.
Вигман второй раз к ряду взяла чемпионат Европы среди женщин с разными командами. В этом году Англия обыграла в финале Германию (2:1), а в прошлый раз менеджерка привела к триумфу команду Нидерландов.
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