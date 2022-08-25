Путельяс и Вигман – лучшие игрок и тренер года в женском футболе по версии УЕФА

Полузащитница "Барселоны" Алексис Путельяс стала игроком года в женском футболе по версии УЕФА второй раз подряд. Лучшим тренером призали менеджерку сборной Англии Сарину Вигман.

Вигман второй раз к ряду взяла чемпионат Европы среди женщин с разными командами. В этом году Англия обыграла в финале Германию (2:1), а в прошлый раз менеджерка привела к триумфу команду Нидерландов.