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Путельяс и Вигман – лучшие игрок и тренер года в женском футболе по версии УЕФА

Испания
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За год у Путельяс две награды от УЕФА и Золотой мяч

Путельяс и Вигман – лучшие игрок и тренер года в женском футболе по версии УЕФА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитница "Барселоны" Алексис Путельяс стала игроком года в женском футболе по версии УЕФА второй раз подряд. Лучшим тренером призали менеджерку сборной Англии Сарину Вигман.

Вигман второй раз к ряду взяла чемпионат Европы среди женщин с разными командами. В этом году Англия обыграла в финале Германию (2:1), а в прошлый раз менеджерка привела к триумфу команду Нидерландов.

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В статье: УЕФА
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