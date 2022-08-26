  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Барселона сумела зарегистрировать Кунде, игрок доступен на следующий матч
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Барселона сумела зарегистрировать Кунде, игрок доступен на следующий матч

Испания
(2 голосов)

Барса сумела зарегистрировать игрока на сезон

СМИ: Барселона сумела зарегистрировать Кунде, игрок доступен на следующий матч

Новина українською

"Барселона" смогла заявить на сезон Примеры французского защитника Жюля Кунде, который был куплен в конце июля у "Севильи". Об этом сообщает The Athletic.

23-летний футболист доступен на матч 3-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом", который состоится 28 августа.

Кунде перешёл в "Барселону" в конце июля из "Севильи" за € 50 млн и оставался единственным летним новичком, которого каталонский клуб не мог заявить на сезон.

Сообщалось, что "Барселоне" нужно дополнительно получить около € 20 млн, чтобы Жюль смог войти в заявку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Жюль Кунде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде