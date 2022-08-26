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СМИ: Барселона сумела зарегистрировать Кунде, игрок доступен на следующий матч
Барса сумела зарегистрировать игрока на сезон
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23-летний футболист доступен на матч 3-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом", который состоится 28 августа.
Кунде перешёл в "Барселону" в конце июля из "Севильи" за € 50 млн и оставался единственным летним новичком, которого каталонский клуб не мог заявить на сезон.
Сообщалось, что "Барселоне" нужно дополнительно получить около € 20 млн, чтобы Жюль смог войти в заявку.
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