Барса зарегистрировала Кунде. Он сможет сыграть в следующем туре Ла Лиги

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде сможет сыграть в следующем матче команды 28 августа с "Вальядолидом" в Ла Лиге, сообщает The Athletic. Каталонцы наконец-то зарегистрировали француза.

23-летний француз перешел из "Севильи" этим летом за 50+5 миллионов евро.

Отметим, что на официальном сайте Ла Лиги Кунде так и не появился среди трансферов "Барселоны". Там все так же 4 новичка "сине-гранатовых": Рафинья, Левандовский, Кесси и Кристенсен.

Напомним, что Кунде пропустил стартовые два матча "Барселоны" из-за финансовых сложностей в клубе. Согласно регламенту, "сине-гранатовые" больше не могут использовать финансовые рычаги для подписания футболистов.

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Клубу нужно продавать футболистов или реструктурировать контракты, чтобы иметь возможность регистрировать будущие приобретения.