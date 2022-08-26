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Барса зарегистрировала Кунде. Он сможет сыграть в следующем туре Ла Лиги
Увидим на поле с "Вальядолидом"?
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Жюль Кунде сможет сыграть в следующем матче команды 28 августа с "Вальядолидом" в Ла Лиге, сообщает The Athletic. Каталонцы наконец-то зарегистрировали француза.
23-летний француз перешел из "Севильи" этим летом за 50+5 миллионов евро.
Отметим, что на официальном сайте Ла Лиги Кунде так и
Напомним, что Кунде пропустил стартовые два матча "Барселоны" из-за финансовых сложностей в клубе. Согласно регламенту, "сине-гранатовые" больше не могут использовать финансовые рычаги для подписания футболистов.
Клубу нужно продавать футболистов или реструктурировать контракты, чтобы иметь возможность регистрировать будущие приобретения.
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