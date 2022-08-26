  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барса зарегистрировала Кунде. Он сможет сыграть в следующем туре Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барса зарегистрировала Кунде. Он сможет сыграть в следующем туре Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Увидим на поле с "Вальядолидом"?

Барса зарегистрировала Кунде. Он сможет сыграть в следующем туре Ла Лиги

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде сможет сыграть в следующем матче команды 28 августа с "Вальядолидом" в Ла Лиге, сообщает The Athletic. Каталонцы наконец-то зарегистрировали француза.

23-летний француз перешел из "Севильи" этим летом за 50+5 миллионов евро.

Отметим, что на официальном сайте Ла Лиги Кунде так и не появился среди трансферов "Барселоны". Там все так же 4 новичка "сине-гранатовых": Рафинья, Левандовский, Кесси и Кристенсен.

Напомним, что Кунде пропустил стартовые два матча "Барселоны" из-за финансовых сложностей в клубе. Согласно регламенту, "сине-гранатовые" больше не могут использовать финансовые рычаги для подписания футболистов.

Читайте такжеКунде сможет уйти бесплатно, если Барса не зарегистрирует его до 31 августа

Клубу нужно продавать футболистов или реструктурировать контракты, чтобы иметь возможность регистрировать будущие приобретения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ла Лига Жюль Кунде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде