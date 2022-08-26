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Манчестер Юнайтед интересуется Депаем, но не готов платить запрашиваемые деньги

Испания
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Пора выкупать свой контракт самостоятельно

Манчестер Юнайтед интересуется Депаем, но не готов платить запрашиваемые деньги

Фото: twitter.com/Memphis

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Барселоны" Мемфисом Депаем, сообщает United Zone. "Манкунианцы" не хотят платить за него 10 миллионов евро.

В Манчестере уверены, что Депай готов расторгнуть контракт с "Барсой" и уйти бесплатно. Англичане уже вели контакты по Депаю, но подписание нидерландского нападающего не приоритетная сделка.

"Ювентус" до недавнего времени вел переговоры по Депаю, но передумал и арендовал Аркадиуша Милика из "Марселя".

В прошлом сезоне Депай провел за "Барсу" 37 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 35 миллионов евро.

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В статье: Барселона Мемфис Депай Манчестер Юнайтед
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