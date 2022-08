Манчестер Юнайтед интересуется Депаем, но не готов платить запрашиваемые деньги

"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Барселоны" Мемфисом Депаем, сообщает United Zone. "Манкунианцы" не хотят платить за него 10 миллионов евро.

В Манчестере уверены, что Депай готов расторгнуть контракт с "Барсой" и уйти бесплатно. Англичане уже вели контакты по Депаю, но подписание нидерландского нападающего не приоритетная сделка.

It’s true #mufc have had some contacts for Memphis Depay - it’s not advanced or a priority but he is one of the names they have on the list. They will not pay €10m but they know Memphis is ready to terminate his contract and leave on a free. [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/W7XgPubW2i