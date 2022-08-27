  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Бетис идет без потерь, Аспас не устает тащить Сельту
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Бетис идет без потерь, Аспас не устает тащить Сельту

Испания
(1 голосов)

Без сюрпризов на старте 3-го тура Ла Лиги

Примера. Бетис идет без потерь, Аспас не устает тащить Сельту

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Более классная команда в целом спокойно обыграла менее классную. Тут без неожиданностей.

Для "Сельты" 1 очко в 2 стартовых турах - провал, и сегодня команда Эдуардо Коудета играла очень собранно. "Жирона" со старта рванула вперед, но кроме двух полумоментов ничего впереди не выудила.

Ну, а начиная с 30-й минуты, уже "Кельты" начали создавать шанс за шансом. Техничные Аспас, Оскар и Карлес Перес разбирались с соперниками один в один, что и делало разницу в эпизодах.

Хуан Карлос до поры реагировал на попытки форвардов "Сельты", но когда на старте второго тайма Карлес Перес элегантно вывел на удар Аспаса, вратарь был бессилен. Яго пробил точно под штангу - и это его 3-й гол в 3-х турах. 35 лет мужчине, невероятно!

"Жирону" пропущенный гол совсем прибил. Аж до самого свистка она так и не создала у чужих ворот ничего путного, а вот пропустить могла - Солари не хватило тонкости, чтобы отличиться в контратаке.

Впрочем, не беда - "Сельта" и без того взяла три очка. Теперь их у нее 5, и это совсем другой разговор. Касательно "Жироны", то у нее 3 балла и очевидная необходимость в усилении; особенно на флангах атаки.

3-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Сельта" - 0:1

Гол: Аспас, 49

"Жирона": Хуан Карлос - Коуто, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 81) - Эррера (Терратс, 10, Самуэль Саис, 59), Алейш Гарсия, Давид Лопес, Уренья (Рейньер, 59) - Кастельянос (Касальс, 81), Стуани

"Сельта": Марчесин - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Тапиа (Вейга, 70) - Оскар (Пасиенсия, 77), Бельтран, Серви (Домингес, 90+4) - Аспас, Карлес Перес (Солари, 70)

Предупреждения: Давид Лопес, 43, Хуанпе, 45 - Тапиа, 68

Везет "Бетису" на старте чемпионата. Неделю назад зелено-белые не по игре победили "Мальорку"; сегодня почти то же самое произошло с "Осасуной".

Говорим "почти", потому что у гостей не было преимущества - скорее, это был равный поединок. "Осасуна" забрала стартовые 20-25 минут, но без стопроцентных шансов, которые пошли ближе к перерыву.

Гости обязаны были забивать на 33-й минуте, но Мой Гомес попал в штангу, а Пенья на добивании не переиграл Руи Силву - великий сэйв голкипера! Вероятно, он и вдохновил Борху на пушечный удар со средней уже через минуту - так счет был открыт.

Перед перерывом "Бетис" еще нагнетал, но без ударов в створ. Да и после перерыва их от команд почти не было - все самое опасное летело мимо ворот.

Неоправданная грубость от Пессельи могла дать "Осасуне" еще один шанс на очки, но, кажется, у гостей не хватило мастерства на решающий штурм. Вместо осмысленных атак они сбились на навесы и ответное хамство. "Бетису" такой сценарий подходил идеально, и Фекир с Каналесом лежали по 2-3 минуты каждый после дежурного грязного стыка.

От прошлогодней легкости не осталось и следа, но "Бетис" взял 9 очков в 3 турах - и это главное. Мануэль Пеллегрини может быть доволен собой - теперь бы еще боссы проснулись и купили новичков, а то Инженеру приходится выпускать на замены детей. Что касается "Осасуны", то для нее и 6 очков в 3 турах, мягко говоря, неплохо.

3-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Борха Иглесиас, 34

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Родри (Каналес, 46), Фекир (Гуардадо, 90+1), Хуанми (Луис Энрике, 64) - Борха Иглесиас (Луис Фелипе, 75)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия (Ману Санчес, 72), Давид Гарсия, Крус - Пенья (Барха, 78), Монкайола, Торро (Рубен Гарсия, 78), Мой Гомес - Авила (Будимир, 62), Орос (Кике, 62)

Предупреждения: Орос, 14, Унаи Гарсия, 68, Давид Гарсия, 83

Удаление: Песселья, 73

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сельта (Виго) Бетис (Севилья) Осасуна (Памплона) Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде