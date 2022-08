Примера. Бетис идет без потерь, Аспас не устает тащить Сельту

Более классная команда в целом спокойно обыграла менее классную. Тут без неожиданностей.

Для "Сельты" 1 очко в 2 стартовых турах - провал, и сегодня команда Эдуардо Коудета играла очень собранно. "Жирона" со старта рванула вперед, но кроме двух полумоментов ничего впереди не выудила.

Ну, а начиная с 30-й минуты, уже "Кельты" начали создавать шанс за шансом. Техничные Аспас, Оскар и Карлес Перес разбирались с соперниками один в один, что и делало разницу в эпизодах.

Хуан Карлос до поры реагировал на попытки форвардов "Сельты", но когда на старте второго тайма Карлес Перес элегантно вывел на удар Аспаса, вратарь был бессилен. Яго пробил точно под штангу - и это его 3-й гол в 3-х турах. 35 лет мужчине, невероятно!

10 - No player has won more points with his goals than Iago Aspas ???????? for Celta de Vigo in LaLiga in 2022 (10 points with 13 goals, level with Ángel Correa ???????? for Atlético de Madrid, 10 points with 8 goals). Essential. pic.twitter.com/dLMfXH2ivK

"Жирону" пропущенный гол совсем прибил. Аж до самого свистка она так и не создала у чужих ворот ничего путного, а вот пропустить могла - Солари не хватило тонкости, чтобы отличиться в контратаке.

Впрочем, не беда - "Сельта" и без того взяла три очка. Теперь их у нее 5, и это совсем другой разговор. Касательно "Жироны", то у нее 3 балла и очевидная необходимость в усилении; особенно на флангах атаки.

3-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Сельта" - 0:1

Гол: Аспас, 49

"Жирона": Хуан Карлос - Коуто, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 81) - Эррера (Терратс, 10, Самуэль Саис, 59), Алейш Гарсия, Давид Лопес, Уренья (Рейньер, 59) - Кастельянос (Касальс, 81), Стуани

"Сельта": Марчесин - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Тапиа (Вейга, 70) - Оскар (Пасиенсия, 77), Бельтран, Серви (Домингес, 90+4) - Аспас, Карлес Перес (Солари, 70)

Предупреждения: Давид Лопес, 43, Хуанпе, 45 - Тапиа, 68

Везет "Бетису" на старте чемпионата. Неделю назад зелено-белые не по игре победили "Мальорку"; сегодня почти то же самое произошло с "Осасуной".

Говорим "почти", потому что у гостей не было преимущества - скорее, это был равный поединок. "Осасуна" забрала стартовые 20-25 минут, но без стопроцентных шансов, которые пошли ближе к перерыву.

Гости обязаны были забивать на 33-й минуте, но Мой Гомес попал в штангу, а Пенья на добивании не переиграл Руи Силву - великий сэйв голкипера! Вероятно, он и вдохновил Борху на пушечный удар со средней уже через минуту - так счет был открыт.

4 - Borja Iglesias ???????? is the third Real Betis player to score four goals in his first three games of a LaLiga season in the 21st century, after Gastón Casas ???????? in 2001/02 Rubén Castro ???????? in 2016/17. Panda. pic.twitter.com/I3EbxE2FD0