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Легенда вопреки, или Извилистая дорога к славе Карлоса Каземиро
На уход волнореза "Реала"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Brunskill/Fantasista
Вообще-то его настоящая фамилия Казимиро. Вы не знали?
Карлос Энрике Казимиро – так правильно. В день дебюта персонал "Сан-Паулу" ошибся с футболкой, однако парень дебютировал так хорошо, что решил навсегда оставить "Е" - на фарт.
Вообще-то по жизни ему не слишком везло, и он ничуть не смахивал на будущую легенду "Реала".
Представьте картину – мать и трое сыновей в возрасте от одного до трех лет живут в лачуге на окраине провинциального городка. Места так мало, что Карлосу – самому старшему из трех – приходится идти спать к тете или бабушке.
Свою собственную кровать он получил только в 14, когда переехал в общежитие академии "Сан-Паулу". Сильный, выносливый он доминировал над сверстниками, которым часто не хватало мотивации, а то и банальной злости. В Карлосе их было даже чересчур много. Его бесило, что на тренировки к ребятам приходили родители, а он всегда был один.
Young #Casemiro São Paulo FC pic.twitter.com/Oez5AOY3qT— Old Days Football ®️ (@olddaysfootbal1) August 19, 2022
В 15 лет Каземиро стал капитаном юношеской команды "Сан-Паулу", в 18 – дебютировал за основу и уже в дебютном сезоне забил два гола.
Впрочем, он и дальше совершенно не смахивал на будущую легенду "Реала".
***
Каземиро имел очевидный талант, да, но поведение…
Его занесло на первом же повороте - стоило получить большие деньги. Ночные клубы, шикарные автомобили, эскорт из моделей, море алкоголя – тренеры ничего не могли поделать; Карлос никого не слушал.
В 2011-м в "Сан-Паулу" вернулся Луис Фабиано, и с его легкой руки молодого гуляку прозвали "Casmara" – что-то вроде "сварливого драчуна" на сленге.
Фанаты его не любили. Надеждой и бриллиантом школы Трехцветных был Лукас Моура, а Каземиро - словно паршивая овца. Несколько раз он из зависти пытался навалять конкуренту, но ветераны были бдительными.
После очередного свиста в свой адрес на "Морумби" Каземиро взял и расплакался:
"Я хочу остаться, хочу играть за клуб, но еще больше хочу найти свой путь в жизни. Мне говорят, что я играю хорошо, но не дают минут. Я никогда не выхожу на поле в нескольких матчах подряд. На Лукаса все смотрят совсем другими глазами. А я только хочу быть таким же счастливым, как он".
Слова, однако, не вызывали жалости у болельщиков – напротив, Каземиро стали прозывать еще и плаксой.
И он по-прежнему ничуть не смахивал на будущую легенду "Реала" в глазах всех людей, кроме одного.
***
Жуни Калафат тогда еще был просто экспертом по латиноамериканскому футболу на ТВ.
Взять в аренду Каземиро было его первым советом Флорентино Пересу – первым, но далеко не последним, ведь президент его услышал.
На дворе был январь 2013-го. Болельщики "Сан-Паулу" глазам не верили и вдогонку кричали Каземиро, чтобы он никогда не возвращался. Парня из фавел, однако, снова начало заносить. На переговорах он заявил Пересу:
"Дайте мне 5 матчей – и я покажу вам, что заслуживаю играть в основе".
Чувак, ты это серьезно? Трио полузащитников "Реала" на тот момент составляли Лука Модрич, Хаби Алонсо и Месут Озил; со скамейки выходили Сами Хедира, Кака и Майкл Эссьен. Куда тебя-то?
I was optimistic about him when he was with Castilla, but that moment when he entered as a replacement for Xabi Alonso changed a lot and became fixed in this position, it is the axis of the earth @Casemiro ????????????@realmadrid pic.twitter.com/TTbvws3TbZ— احمد⏳????????????????????|يارب إشف أمي???????? (@ahmsww) August 19, 2022
Дебютировал в основе Каземиро только через три месяца после подписания, и это был скорее подарок. Остальное время бразилец гонял в дубле, чей тренер Альберт Ториль явно колебался:
"Карлос помогает игрокам рядом с ним играть лучше, но для основы… Думаю, он не готов".
Видимых причин выкупать Каземиро у "Реала" не было, кроме одной – все тот же Калафат убедил Переса рискнуть. В конце концов, что такое 6 млн? "Тоттенхэм" за Бэйла хотел все 100, и Флорентино уже был готов согласиться.
Бейл каждым своем движением, каждым голом напоминал будущую легенду "Реала". Но Каземиро? Не смешите. Максимум – скамейка.
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В сезоне-2013/14 он отбегал 12 матчей в Примере, однако лишь раз выходил с первых минут.
Опорник цеплялся за каждую замену, но его роль в команде оставалась эпизодической. На финал ЛЧ против "Атлетико" Каземиро даже не внесли в заявку. Провал!
Повезло, что первым с предложением аренды пришел "Порту", а не какой-нибудь "Бешикташ". "Реал" отдавал бразильца, хорошо понимая, что он не вернется; у него просто не было причин возвращаться. Ну, а когда Карлос еще и выдал идеальный сезон за "Драконов", отбегав 40 матчей, среди которых и четвертьфиналы ЛЧ, то и подавно.
"Порту" уже выплатил 15 млн отступных, когда в кабинет Переса влетел новый тренер Рафаэль Бенитес с требованием любой ценой сохранить Каземиро в команде.
Дон Флорентино сначала отказывался это понимать и предлагал тренеру разных топов на выбор, но тот упирался, как бык. Пришлось Пересу вместо погони за очередной суперзвездой выкупать Казэмиро назад – вот так бизнес!
При этом президент "Реала" и дальше не видел в опорнике особой ценности. Marca писала, что перед Класико Перес попросил Бенитеса поменять состав на более атакующий. Модрич и Кроос – это супер, но Каземиро? Гораздо эффектнее выглядел бы выход Хамеса Родригеса… И Рафа сдался.
????| Rafa Benítez:— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 6, 2021
"Casemiro is always a key player for Real Madrid. When I joined Madrid as coach in 2015, he was on loan at Porto and I asked the club to bring him back. I used him immediately."@diarioas pic.twitter.com/8KrNrWBEsF
Кто знает, может, если бы он тогда сказал "нет", то сохранил бы пост. Ну, а так - Мадрид был уничтожен гениальными MSN со счетом 4:0.
Уже на следующий день Бенитес остался без работы. Легендой "Реала" ему стать было не суждено.
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Для Каземиро это все были очень паршивые новости.
Импульсивность Переса могла лишить его покровителя, но была середина сезона, нового звездного спеца на горизонте не наблюдалось, и дон Флорентино доверил пост Зинедину Зидана, который был под рукой. Ну, а француз видел футбол по-своему.
Вся мадридская карьера Зизу-игрока была испорчена одним ужасным решением – летом 2003-го Перес продал "неяркого" Клода Макелеле в "Челси", взяв на его место футбольную поп-звезду Дэвида Бекхэма. И все, этого хватило. Следующие несколько сезонов центр поля Мадрида проходили в 2-3 паса даже аутсайдеры Ла Лиги, и ни Зидан, ни Бекхэм не могли ничем помочь. Они просто не умели; не знали, как это делается.
— Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 22, 2022
La última vez que el Real Madrid dejó ir a su contención de élite, tardaron 12 temporadas en volver a ganar la Champions.....
*Qué recuerdos de Claude Makelele. pic.twitter.com/x2ZeiQUgtn
Француза это поразило до глубины души. В качестве тренера он никогда не играл без волнореза в старте. А кто лучше других подходил на роль цербера в "Реале"?
К тому моменту Каземиро уже окончательно понял, что тягаться в технике с Модричем и Кроосом ему трудновато. От задиристого пижона не осталось и следа - напротив, он был готов носом рыть газон ради игрового времени. И это именно то, что искал Зизу.
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Карлос окончательно присоединился к Луке и Тони в центре поля Реала зимой 2016-го.
Уже через несколько месяцев Мадрид на "Камп Ноу" победил "Барселону"; еще через месяц – выиграл Лигу чемпионов, снова одолев в финале "Атлетико".
Когда после матча Диего Симеоне спросили, кто из игроков "Реала" создавал "Матрасникам" наибольше проблем, то он указал не на Роналду, Бэйла или Бензема; Эль Чоло выбрал игрока, похожего на себя:
"Присутствие Каземиро на поле заставляет соперников играть осторожнее, быстрее переходить от атаки к защите и наоборот. Он ключевой игрок для баланса Мадрида, он изменил все их лицо".
На тот момент Карлос еще не смахивал на легенду "Реала" - только на сильного игрока основы, удачно носящего пианино. Впрочем, его роль быстро росла.
Уже в следующей Лиге чемпионов Каземиро показал, что владеет также передачами на любое расстояние, комфортно чувствует себя на мяче, шикарно бьет издали – "Наполи" это выучил одним из первых.
Перес не забыл, кто посоветовал ему парня, поэтому к 2017-му Жуни Калафат возглавил весь скаутинг "Реала" в Америке и даже принес на стол президенту первые досье на неких Винисиуса Жуниора и Родриго Гоиса. В Мадриде, конечно, о них не слышали, однако Калафат очень убедительно уверял, что в будущем они всех порвут. Как не поверить?
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Ну, а Каземиро все прибавлял и прибавлял. Перед финалом ЛЧ-2017 он излучал прямо-таки монструозную уверенность:
"Это будет трудная игра, "Ювентус" хорошая команда, но мы победим, а я забью гол".
В 1998-м то же перед финалом в Амстердаме сказал Предраг Миятович - и после него целых 20 лет не находилось в Мадриде наглеца, который бы на такое решился. Каземиро был первым – и вы точно помните, что было дальше. Тони Кроос неудачно бьет с левой, Алекс Сандро выносит мяч подальше – и Карлос первый на подборе, разряжает свою пушку...
Вероятно, это был лучший матч "Реала" под руководством Зинедина Зидана. И еще первый вечер, когда о Каземиро вслух заговорили как о легенде "Сливочных".
Речь не только о трофеях и голах. Карлос сделал с Мадридом то, что не удалось Макелеле – приучил ценить монотонное уничтожение оппонента. Именно после него Перес уже пачками покупал нераскрученную молодежь, и так на "Бернабеу" попали Вальверде, Винисиус, Родриго, Лунин. Эти процессы – часть наследия Каземиро.
Ну, а Лукас Моура в этом сезоне отыграл 12 минут. Слава, давшаяся чересчур легко и рано, очень часто не приносит своим носителям ничего хорошего.
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