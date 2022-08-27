Легенда вопреки, или Извилистая дорога к славе Карлоса Каземиро

Вообще-то его настоящая фамилия Казимиро. Вы не знали?

Карлос Энрике Казимиро – так правильно. В день дебюта персонал "Сан-Паулу" ошибся с футболкой, однако парень дебютировал так хорошо, что решил навсегда оставить "Е" - на фарт.

Вообще-то по жизни ему не слишком везло, и он ничуть не смахивал на будущую легенду "Реала".

Представьте картину – мать и трое сыновей в возрасте от одного до трех лет живут в лачуге на окраине провинциального городка. Места так мало, что Карлосу – самому старшему из трех – приходится идти спать к тете или бабушке.

Свою собственную кровать он получил только в 14, когда переехал в общежитие академии "Сан-Паулу". Сильный, выносливый он доминировал над сверстниками, которым часто не хватало мотивации, а то и банальной злости. В Карлосе их было даже чересчур много. Его бесило, что на тренировки к ребятам приходили родители, а он всегда был один.

В 15 лет Каземиро стал капитаном юношеской команды "Сан-Паулу", в 18 – дебютировал за основу и уже в дебютном сезоне забил два гола.

Впрочем, он и дальше совершенно не смахивал на будущую легенду "Реала".

***

Каземиро имел очевидный талант, да, но поведение…

Его занесло на первом же повороте - стоило получить большие деньги. Ночные клубы, шикарные автомобили, эскорт из моделей, море алкоголя – тренеры ничего не могли поделать; Карлос никого не слушал.

В 2011-м в "Сан-Паулу" вернулся Луис Фабиано, и с его легкой руки молодого гуляку прозвали "Casmara" – что-то вроде "сварливого драчуна" на сленге.

Фанаты его не любили. Надеждой и бриллиантом школы Трехцветных был Лукас Моура, а Каземиро - словно паршивая овца. Несколько раз он из зависти пытался навалять конкуренту, но ветераны были бдительными.

После очередного свиста в свой адрес на "Морумби" Каземиро взял и расплакался:

"Я хочу остаться, хочу играть за клуб, но еще больше хочу найти свой путь в жизни. Мне говорят, что я играю хорошо, но не дают минут. Я никогда не выхожу на поле в нескольких матчах подряд. На Лукаса все смотрят совсем другими глазами. А я только хочу быть таким же счастливым, как он".

Слова, однако, не вызывали жалости у болельщиков – напротив, Каземиро стали прозывать еще и плаксой.

И он по-прежнему ничуть не смахивал на будущую легенду "Реала" в глазах всех людей, кроме одного.

***

Жуни Калафат тогда еще был просто экспертом по латиноамериканскому футболу на ТВ.

Взять в аренду Каземиро было его первым советом Флорентино Пересу – первым, но далеко не последним, ведь президент его услышал.

На дворе был январь 2013-го. Болельщики "Сан-Паулу" глазам не верили и вдогонку кричали Каземиро, чтобы он никогда не возвращался. Парня из фавел, однако, снова начало заносить. На переговорах он заявил Пересу:

"Дайте мне 5 матчей – и я покажу вам, что заслуживаю играть в основе".

Чувак, ты это серьезно? Трио полузащитников "Реала" на тот момент составляли Лука Модрич, Хаби Алонсо и Месут Озил; со скамейки выходили Сами Хедира, Кака и Майкл Эссьен. Куда тебя-то?

I was optimistic about him when he was with Castilla, but that moment when he entered as a replacement for Xabi Alonso changed a lot and became fixed in this position, it is the axis of the earth @Casemiro ????????????@realmadrid pic.twitter.com/TTbvws3TbZ — احمد⏳????????????????????⁩|يارب إشف أمي???????? (@ahmsww) August 19, 2022

Дебютировал в основе Каземиро только через три месяца после подписания, и это был скорее подарок. Остальное время бразилец гонял в дубле, чей тренер Альберт Ториль явно колебался:

"Карлос помогает игрокам рядом с ним играть лучше, но для основы… Думаю, он не готов".

Видимых причин выкупать Каземиро у "Реала" не было, кроме одной – все тот же Калафат убедил Переса рискнуть. В конце концов, что такое 6 млн? "Тоттенхэм" за Бэйла хотел все 100, и Флорентино уже был готов согласиться.

Бейл каждым своем движением, каждым голом напоминал будущую легенду "Реала". Но Каземиро? Не смешите. Максимум – скамейка.

***

В сезоне-2013/14 он отбегал 12 матчей в Примере, однако лишь раз выходил с первых минут.

Опорник цеплялся за каждую замену, но его роль в команде оставалась эпизодической. На финал ЛЧ против "Атлетико" Каземиро даже не внесли в заявку. Провал!

Повезло, что первым с предложением аренды пришел "Порту", ​​а не какой-нибудь "Бешикташ". "Реал" отдавал бразильца, хорошо понимая, что он не вернется; у него просто не было причин возвращаться. Ну, а когда Карлос еще и выдал идеальный сезон за "Драконов", отбегав 40 матчей, среди которых и четвертьфиналы ЛЧ, то и подавно.

"Порту" уже выплатил 15 млн отступных, когда в кабинет Переса влетел новый тренер Рафаэль Бенитес с требованием любой ценой сохранить Каземиро в команде.

Дон Флорентино сначала отказывался это понимать и предлагал тренеру разных топов на выбор, но тот упирался, как бык. Пришлось Пересу вместо погони за очередной суперзвездой выкупать Казэмиро назад – вот так бизнес!

При этом президент "Реала" и дальше не видел в опорнике особой ценности. Marca писала, что перед Класико Перес попросил Бенитеса поменять состав на более атакующий. Модрич и Кроос – это супер, но Каземиро? Гораздо эффектнее выглядел бы выход Хамеса Родригеса… И Рафа сдался.

????| Rafa Benítez:



"Casemiro is always a key player for Real Madrid. When I joined Madrid as coach in 2015, he was on loan at Porto and I asked the club to bring him back. I used him immediately."@diarioas pic.twitter.com/8KrNrWBEsF — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 6, 2021

Кто знает, может, если бы он тогда сказал "нет", то сохранил бы пост. Ну, а так - Мадрид был уничтожен гениальными MSN со счетом 4:0.

Уже на следующий день Бенитес остался без работы. Легендой "Реала" ему стать было не суждено.

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Для Каземиро это все были очень паршивые новости.

Импульсивность Переса могла лишить его покровителя, но была середина сезона, нового звездного спеца на горизонте не наблюдалось, и дон Флорентино доверил пост Зинедину Зидана, который был под рукой. Ну, а француз видел футбол по-своему.

Вся мадридская карьера Зизу-игрока была испорчена одним ужасным решением – летом 2003-го Перес продал "неяркого" Клода Макелеле в "Челси", взяв на его место футбольную поп-звезду Дэвида Бекхэма. И все, этого хватило. Следующие несколько сезонов центр поля Мадрида проходили в 2-3 паса даже аутсайдеры Ла Лиги, и ни Зидан, ни Бекхэм не могли ничем помочь. Они просто не умели; не знали, как это делается.





La última vez que el Real Madrid dejó ir a su contención de élite, tardaron 12 temporadas en volver a ganar la Champions.....



*Qué recuerdos de Claude Makelele. pic.twitter.com/x2ZeiQUgtn — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 22, 2022

Француза это поразило до глубины души. В качестве тренера он никогда не играл без волнореза в старте. А кто лучше других подходил на роль цербера в "Реале"?

К тому моменту Каземиро уже окончательно понял, что тягаться в технике с Модричем и Кроосом ему трудновато. От задиристого пижона не осталось и следа - напротив, он был готов носом рыть газон ради игрового времени. И это именно то, что искал Зизу.

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Карлос окончательно присоединился к Луке и Тони в центре поля Реала зимой 2016-го.

Уже через несколько месяцев Мадрид на "Камп Ноу" победил "Барселону"; еще через месяц – выиграл Лигу чемпионов, снова одолев в финале "Атлетико".

Когда после матча Диего Симеоне спросили, кто из игроков "Реала" создавал "Матрасникам" наибольше проблем, то он указал не на Роналду, Бэйла или Бензема; Эль Чоло выбрал игрока, похожего на себя:

"Присутствие Каземиро на поле заставляет соперников играть осторожнее, быстрее переходить от атаки к защите и наоборот. Он ключевой игрок для баланса Мадрида, он изменил все их лицо".

На тот момент Карлос еще не смахивал на легенду "Реала" - только на сильного игрока основы, удачно носящего пианино. Впрочем, его роль быстро росла.

Уже в следующей Лиге чемпионов Каземиро показал, что владеет также передачами на любое расстояние, комфортно чувствует себя на мяче, шикарно бьет издали – "Наполи" это выучил одним из первых.

Перес не забыл, кто посоветовал ему парня, поэтому к 2017-му Жуни Калафат возглавил весь скаутинг "Реала" в Америке и даже принес на стол президенту первые досье на неких Винисиуса Жуниора и Родриго Гоиса. В Мадриде, конечно, о них не слышали, однако Калафат очень убедительно уверял, что в будущем они всех порвут. Как не поверить?

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Ну, а Каземиро все прибавлял и прибавлял. Перед финалом ЛЧ-2017 он излучал прямо-таки монструозную уверенность:

"Это будет трудная игра, "Ювентус" хорошая команда, но мы победим, а я забью гол".

В 1998-м то же перед финалом в Амстердаме сказал Предраг Миятович - и после него целых 20 лет не находилось в Мадриде наглеца, который бы на такое решился. Каземиро был первым – и вы точно помните, что было дальше. Тони Кроос неудачно бьет с левой, Алекс Сандро выносит мяч подальше – и Карлос первый на подборе, разряжает свою пушку...

Вероятно, это был лучший матч "Реала" под руководством Зинедина Зидана. И еще первый вечер, когда о Каземиро вслух заговорили как о легенде "Сливочных".

Речь не только о трофеях и голах. Карлос сделал с Мадридом то, что не удалось Макелеле – приучил ценить монотонное уничтожение оппонента. Именно после него Перес уже пачками покупал нераскрученную молодежь, и так на "Бернабеу" попали Вальверде, Винисиус, Родриго, Лунин. Эти процессы – часть наследия Каземиро.

Ну, а Лукас Моура в этом сезоне отыграл 12 минут. Слава, давшаяся чересчур легко и рано, очень часто не приносит своим носителям ничего хорошего.