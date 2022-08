Легенда вопреки, или Извилистая дорога к славе Карлоса Каземиро

Вообще-то его настоящая фамилия Казимиро. Вы не знали?

Карлос Энрике Казимиро – так правильно. В день дебюта персонал "Сан-Паулу" ошибся с футболкой, однако парень дебютировал так хорошо, что решил навсегда оставить "Е" - на фарт.

Вообще-то по жизни ему не слишком везло, и он ничуть не смахивал на будущую легенду "Реала".

Представьте картину – мать и трое сыновей в возрасте от одного до трех лет живут в лачуге на окраине провинциального городка. Места так мало, что Карлосу – самому старшему из трех – приходится идти спать к тете или бабушке.

Свою собственную кровать он получил только в 14, когда переехал в общежитие академии "Сан-Паулу". Сильный, выносливый он доминировал над сверстниками, которым часто не хватало мотивации, а то и банальной злости. В Карлосе их было даже чересчур много. Его бесило, что на тренировки к ребятам приходили родители, а он всегда был один.

В 15 лет Каземиро стал капитаном юношеской команды "Сан-Паулу", в 18 – дебютировал за основу и уже в дебютном сезоне забил два гола.

Впрочем, он и дальше совершенно не смахивал на будущую легенду "Реала".

Каземиро имел очевидный талант, да, но поведение…

Его занесло на первом же повороте - стоило получить большие деньги. Ночные клубы, шикарные автомобили, эскорт из моделей, море алкоголя – тренеры ничего не могли поделать; Карлос никого не слушал.

В 2011-м в "Сан-Паулу" вернулся Луис Фабиано, и с его легкой руки молодого гуляку прозвали "Casmara" – что-то вроде "сварливого драчуна" на сленге.

Фанаты его не любили. Надеждой и бриллиантом школы Трехцветных был Лукас Моура, а Каземиро - словно паршивая овца. Несколько раз он из зависти пытался навалять конкуренту, но ветераны были бдительными.

После очередного свиста в свой адрес на "Морумби" Каземиро взял и расплакался:

Слова, однако, не вызывали жалости у болельщиков – напротив, Каземиро стали прозывать еще и плаксой.

И он по-прежнему ничуть не смахивал на будущую легенду "Реала" в глазах всех людей, кроме одного.

Жуни Калафат тогда еще был просто экспертом по латиноамериканскому футболу на ТВ.

Взять в аренду Каземиро было его первым советом Флорентино Пересу – первым, но далеко не последним, ведь президент его услышал.

На дворе был январь 2013-го. Болельщики "Сан-Паулу" глазам не верили и вдогонку кричали Каземиро, чтобы он никогда не возвращался. Парня из фавел, однако, снова начало заносить. На переговорах он заявил Пересу:

Чувак, ты это серьезно? Трио полузащитников "Реала" на тот момент составляли Лука Модрич, Хаби Алонсо и Месут Озил; со скамейки выходили Сами Хедира, Кака и Майкл Эссьен. Куда тебя-то?

