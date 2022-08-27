Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Йонг решил не уходить из Барселоны этим летом
Игрок останется в Каталонии
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
Голландский полузащитник Френки де Йонг принял решение остаться в "Барселоне".
Игрок и его агент готовы приступить к переговорам с клубом о реструктуризации контракта футболиста. Обе стороны уже выдвинули первые предложения.
Ранее сообщалось об интересе "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в услугах 25-летнего нидерландца, но ни один из клубов не договорился о переходе Френки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Diario Sport
Популярное сейчас
- Старт в Германии. Стал известен календарь Шахтера в группе Лиги чемпионов
- Хорошо ли вы знаете историю Чемпионата Украины? Квиз
- Морозюк: На сколько я знаю из середины команды, в Динамо не очень хорошее психологическое состояние
- Яремчук до конца трансферного окна может перейти в Севилью
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти