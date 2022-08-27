Де Йонг решил не уходить из Барселоны этим летом

Голландский полузащитник Френки де Йонг принял решение остаться в "Барселоне".

Игрок и его агент готовы приступить к переговорам с клубом о реструктуризации контракта футболиста. Обе стороны уже выдвинули первые предложения.

Ранее сообщалось об интересе "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в услугах 25-летнего нидерландца, но ни один из клубов не договорился о переходе Френки.