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Де Йонг решил не уходить из Барселоны этим летом

Испания
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Игрок останется в Каталонии

Де Йонг решил не уходить из Барселоны этим летом

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

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Голландский полузащитник Френки де Йонг принял решение остаться в "Барселоне".

Игрок и его агент готовы приступить к переговорам с клубом о реструктуризации контракта футболиста. Обе стороны уже выдвинули первые предложения.

Ранее сообщалось об интересе "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в услугах 25-летнего нидерландца, но ни один из клубов не договорился о переходе Френки.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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Источник:
Diario Sport

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