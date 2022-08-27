Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона все еще не может зарегистрировать Жуля Кунде
Игрок пока что вне заявки
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" все еще не зарегистрировала летнего новичка клуба Жюля Кунде.
Вчера появилась новость о том, что каталонский клуб уже внес защитника в заявку на сезон Ла Лиги, но в официальных списках его не появилось.
Тем не менее, "Барса" очень близка к тому, чтобы зарегистрировать футболиста. Клуб обменивается необходимыми документами с представителям лиги, которые должны их утвердить.
Известно, что наставник "блауграны" Хави намерен включить Кунде в состав на матч против "Вальядолида", который состоится завтра, 28 августа.
Популярное сейчас
- Конте дал зеленый свет трансферу Малиновского в Тоттенхэм
- Игорь Суркис: Нельзя сегодня брать с людей ни копейки за трансляцию матчей, это мое мнение и я буду его отстаивать до конца
- Морозюк: На сколько я знаю из середины команды, в Динамо не очень хорошее психологическое состояние
- Аравийцы достали чековую книжку. Ньюкасл купил форварда за рекордную для себя сумму
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО