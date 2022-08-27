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Барселона все еще не может зарегистрировать Жуля Кунде

Испания
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Игрок пока что вне заявки

Барселона все еще не может зарегистрировать Жуля Кунде

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" все еще не зарегистрировала летнего новичка клуба Жюля Кунде.

Вчера появилась новость о том, что каталонский клуб уже внес защитника в заявку на сезон Ла Лиги, но в официальных списках его не появилось.

Тем не менее, "Барса" очень близка к тому, чтобы зарегистрировать футболиста. Клуб обменивается необходимыми документами с представителям лиги, которые должны их утвердить.

Известно, что наставник "блауграны" Хави намерен включить Кунде в состав на матч против "Вальядолида", который состоится завтра, 28 августа.

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В статье: Барселона Жюль Кунде
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Источник:
Mundo Deportivo

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