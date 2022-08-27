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Андер Эррера вернулся в Атлетик Бильбао после восьми лет игры заграницей
Испанец провел 128 игр за клуб
Фото: Deia
Испанский полузащитник Андер Эррера вернулся в "Атлетик Бильбао", где играл в период с 2011 по 2014 годы. Сейчас же он перешел в клуб из Страны Басков на правах аренды из "ПСЖ" с правом дальнейшего выкупа игрока.
ℹ️ Ander Herrera regresa al Athletic Club.— Athletic Club (@AthleticClub) August 27, 2022
????⚪️ El centrocampista llega cedido hasta final de temporada, con opción para adquirir sus derechos para la campaña 2023-24. #OngiEtorriAnderHerrera #AthleticClub ????
Эррера играл за "Атлетик" на протяжении трех сезонов, проведя за клуб 128 матчей во всех турнирах. Летом 2014 года его приобрел за 36 миллионов евро "Манчестер Юнайтед". В "МЮ" Андер играл пять лет и провел 189 игр.
Летом 2019 он покинул "Юнайтед" и свободным агентом перешел во французский "ПСЖ". За три года в Париже Андер отыграл 89 матчей. Играя за "МЮ" и "ПСЖ" Эррере удалось выиграть 11 различных трофеев.
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