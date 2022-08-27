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Андер Эррера вернулся в Атлетик Бильбао после восьми лет игры заграницей

Испания
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Испанец провел 128 игр за клуб

Андер Эррера вернулся в Атлетик Бильбао после восьми лет игры заграницей

Фото: Deia

UA-Футбол
Новина українською

Испанский полузащитник Андер Эррера вернулся в "Атлетик Бильбао", где играл в период с 2011 по 2014 годы. Сейчас же он перешел в клуб из Страны Басков на правах аренды из "ПСЖ" с правом дальнейшего выкупа игрока.

Эррера играл за "Атлетик" на протяжении трех сезонов, проведя за клуб 128 матчей во всех турнирах. Летом 2014 года его приобрел за 36 миллионов евро "Манчестер Юнайтед". В "МЮ" Андер играл пять лет и провел 189 игр.

Летом 2019 он покинул "Юнайтед" и свободным агентом перешел во французский "ПСЖ". За три года в Париже Андер отыграл 89 матчей. Играя за "МЮ" и "ПСЖ" Эррере удалось выиграть 11 различных трофеев.

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В статье: Андер Эррера Атлетик (Бильбао) Манчестер Юнайтед ПСЖ
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