Примера. Севилья сыпется, Ла Реал держит марку, а Мурики снова забивает за Киноварь

Разбудите любителя Примеры через 50 лет, и он точно скажет, как сыграет "Реал Сосьедад". Конечно же, победит 1:0.

Хотя, если честно, то сегодня экономные баски наиграли на 2-3 мяча, но подвела реализация. Особенно это касается пенальти, который Мерино исполнил паненкой, которую раскусил голкипер "Эльче".

Повезло, что хотя бы Браис Мендес не пижонил и после идеальной передачи из глубины просто покатил в пустой угол ворот - этого хватило для победы.

"Эльче" вроде бы и атаковал в ответ, старался, боролся, однако кроме дальних выстрелов от Колладо и Гути ничего не создал. Субименди и Мерино перекрыли кислород хозяевам начисто, а любые забросы в сторону форвардов в два счета пресекались рослым Ле Норманном.

16 - Real Sociedad have won 16 LaLiga games by 1-0 since the start of September 2020, only surpassed by Sevilla (18) in Europe's five major leagues since then. Profitability. pic.twitter.com/5e7BZ7RW0a — OptaJose (@OptaJose) August 27, 2022

Итог логичен - вторая минимальная победа "Ла Реала" в трех турах. Ухода Александра Исака команда пока не заметила, но еще не вечер - заметит.

Касательно "Эльче", то зелено-белые с одним очком плетутся внизу таблицы. Вроде, состав летом и усилили, а игры пока нет.

3-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Браис Мендес, 20

"Эльче": Бадиа - Лирола (Паласиос, 46), Роко, Бигас, Мохика - Колладо, Маскарель (Домингуш Кина, 78), Гумбау (Гути, 46), Моренте - Марти (Милья, 61), Понсе (Бойе, 61)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Пачеко, 88), Субельдия (Элустондо, 61), Ле Норманн, Муньос - Браис Мендес, Субименди, Мерино - Давид Сильва (Ильярраменди, 78) - Кубо (Барренечеа, 78), Шо (Каррикабуру, 60)

Предупреждения: Гумбау, 10, Моренте, 30, Мохика, 79 - Мерино, 45+2, Субельдия, 49, Каррикабуру, 86

Начисто съели островитяне своих оппонентов. По сути, "Райо" покинул поле, не создав ни единого стопроцентного момента.

Все атаки "Молний" сводились к навесам в никуда. Единственный раз они были близки к забитому голу после дальнего удара от Трехо с рикошетом, но и там мяч облизнул стойку и улетел мимо.

"Мальорка" же хоть и владела мячом 35% времени, создала в разы больше. Рука Хавьера Агирре уже ощущается - команда добавила в эффективности, понимании и качестве футбола. Связка большой маленький в исполнении Мурики и Ли Кан Ина работала идеально.

4 - Players with the most headers in the Top 5 European Leagues in 2022:



6 - Victor Osimhen, Harry Kane.

5 - Luuk de Jong, Thomas Henry.

4 - ???????????????????? ????????????????????????, Robert Lewandowski, Moussa Dembele.



Aerial.#LaLiga #RayoRCDMallorca pic.twitter.com/JaC3WshfgM — OptaJose (@OptaJose) August 27, 2022

Собственно, они же и сделали для "Мальорки" результат. Первый мяч огромный косовар забил в своем стиле со второго этажа; второй гол - это уже Ли подкараулил ошибку защиты и реализовал выход на ворота.

Был у "Киновари" и третий мяч, но успех Льябреса отменили из-за офсайда. Конечно, это не беда. Главное, что в таблице у команды теперь те же 4 очка, что и у "Райо". Гонка только начинается.

3-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Мальорка" - 0:2

Голы: Мурики, 13, Ли Кан Ин, 64

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Сисс, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Посо, 86), Унаи Лопес (Камельо, 57) - Сальви (Бебе, 57), Трехо (Комесанья, 57), Альваро Гарсия - Фалькао (Нтека, 78)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста - Гренье (Антонио Санчес, 67), Батталья, Дани Родригес (де Галларета, 87) - Ли Кан Ин (Льябрес, 74), Мурики (Абдон, 87)

Предупреждения: Валентин, 66 - Гренье, 62, Антонио Санчес, 73, Копете, 79

Такими темпами Хулен Лопетеги станет первым кандидатом на отставку в текущей Ла Лиге. Это же не шутки - его "Севилья" не знает побед три тура подряд.

Более того, "Нервион" полностью заслужил проиграть "Альмерии". Да, были шансы у Мира и Ламелы в первом тайме; да, был эффектный гол со второго этажа от Оливера. Но этого мало - особенно, когда оборона лажает каждую минуту.

Рекик и Ньянзу - что это было?! Шустрый Рамазани и мощный Садик проходили обоих, словно школьников, раз за разом вываливаясь на ворота. Несколько раз форварды "Альмерии" простили, но не все же прощать.

Ларги забил первым, четко обведя вратаря с острого угла. Ну, а Садик вырвал для своих победу благодаря прострелу Робертоне, которого ужасный Рекик еще и подправил для большей удобности.

???????? | La Liga



Sevilla’s dodgy start to the new season continues..



❌ 2-1 vs Osasuna (A)

???? 1-1 vs Real Valldolid (H)

❌ 2-1 vs Almería (A)



Shocking start from Julen Lopetegui’s men. Barcelona next, followed by Manchester City. pic.twitter.com/6eHrsM5gNi — European Football Zone (@EuroFootyZone) August 27, 2022

При Диего Карлосе и Жюле Кунде такой пародии на защиту не было никогда, поэтому и шла "Севилья" всегда в лидерах. Сейчас же - одно очко и зона вылета. "Альмерия" и то выше с 4 баллами.

3-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Севилья" - 2:1

Голы: Рамазани, 42, Садик, 55 - Оливер, 30

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Каики (Чуми, 74), Родриго Эли, Бабич - Посо (Мендес, 74), Эгуарас (де ла Хос, 46), Саму Кошта, Акиеме - Робертоне (Курро Санчес, 82) - Рамазани (Баптистао, 80), Садик

"Севилья": Буну - Навас (Окампос, 65), Ньянзу, Рекик (Кармона, 58), Теллес - Папу Гомес, Жордан (Иско, 58), Фернандо, Оливер (Дилейни, 58) - Рафа Мир, Ламела (Эн-Несири, 65)

Предупреждения: Эгуарас, 33, Каїкі, 71, де ла Хос, 78, Баптистао, 84, Саму Кошта, 90+1 - Ламела, 12, Рекик, 15, Рафа Мир, 45, Навас, 49, Кармона, 70, Иско, 78, Дилейни, 80, Теллес, 83