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Кунде попал в заявку Барселоны на матч с Вальядолидом
Наконец-то
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник Жюль Кунде сегодня сможет сыграть за "Барселону" в поединке с "Вальядолидом". Француз вошел в список из 24 футболистов, заявленных на игру 3-го тура Ла Лиги.
Полная заявка выглядит так: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жерар Пике, Рональд Араухо, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Усман Дембеле, Педри, Ансу Фати, Ферран Торрес, Миралем Пьянич, Франк Кесси, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Гави, Роберт Левандовский, Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Напоминим, игра "Барселоны" с "Вальядолидом" начнется сегодня, 28 августа, в 20:30 по киевскому времени.
Ранее Кунде пропустил два матча каталонцев в чемпионате из-за проблем с регистрацией в качестве новичка клуба.
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