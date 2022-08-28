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Атлетико отдаст своего защитника в аренду Ноттингему
Изменения в составе "матрасников"
Фото: twitter.com/Atleti
Левый защитник "Атлетико" Ренан Лоди в ближайшшее время может сменить свою клубную прописку.
Сегодня игрок прибудет в Англию для прохождения медосмотра перед трансфером в "Ноттингем Форест". Об этом сообщает инсайдар Фабрицио Романо.
Клубы договорились о том, что бразилец перейдет в аренду за 5 млн евро, а в соглашение будет включена опция его выкупа за 30 млн евро. О сделке может быть объявлено уже сегодня вечером. В случае выкупа контракт будет рассчитан до 2027 года.
Вместо Лоди "Атлетико" подпишет Серхио Регилона из "Тоттенхэма". Речь идет об аренде без права выкупа.
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