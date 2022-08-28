Атлетико отдаст своего защитника в аренду Ноттингему

Левый защитник "Атлетико" Ренан Лоди в ближайшшее время может сменить свою клубную прописку.

Сегодня игрок прибудет в Англию для прохождения медосмотра перед трансфером в "Ноттингем Форест". Об этом сообщает инсайдар Фабрицио Романо.

Клубы договорились о том, что бразилец перейдет в аренду за 5 млн евро, а в соглашение будет включена опция его выкупа за 30 млн евро. О сделке может быть объявлено уже сегодня вечером. В случае выкупа контракт будет рассчитан до 2027 года.

Вместо Лоди "Атлетико" подпишет Серхио Регилона из "Тоттенхэма". Речь идет об аренде без права выкупа.