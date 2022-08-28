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Тренер Валенсии Гаттузо: Мы подпишем Кавани

Испания
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Эдинсон получит двухлетний контракт с зарплатой два млн евро в год

Тренер Валенсии Гаттузо: Мы подпишем Кавани

Фото: Hespress

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер испанской "Валенсии" Дженнаро Гаттузо на пресс-конференции перед матчем с "Атлетико Мадрид" рассказал о том, что клуб работает над подписанием контракта с уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани:

"Я оптимист по натуре, плюс мы работаем, ведем переговоры, думаю, у нас есть шансы. Питер Лим [владелец "Валенсии"] усердно трудится и, думаю, мы подпишем Кавани, ведь Лим верит в такую возможность".

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "Валенсия" согласовала с Эдинсоном двухлетний контракт, до 2024 года. Уругваец будет получать два миллиона евро в год плюс бонусы.

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В статье: Эдинсон Кавани Дженнаро Гаттузо Валенсия
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