Примера. Хетафе - Вильярреал 0:0. Скуууучно

Кто досмотрел сие зрелище - тот большой молодец. По факту, сделать это было непросто - на адской жаре команды мало бегали, и даже эмоциональный Унаи Эмери искал тень на скамейке.

Его "Вильярреал" больше держал мяч, но "Хетафе" закрыл все пространство. Чтобы забить нужно было предложить что-то поинтереснее навесов и дриблинга в 40 метрах от ворот.

У "Подводников" такое получилось всего раз. Под занавес первого тайма они в касание довели мяч до Жерара Морено, но с ударом бомбардира справился Сория. Между прочим, это главный хайлайт матча.

После перерыва "Вильярреал" даже больше владел мячом, но острота исходила чаще от игроков "Хетафе". Аленья издали пробил так, что мяч чиркнул штангу; также опасно исполнил штрафной Арамбарри.

3 - Villarreal have kept a clean sheet in each of their opening three games of a LaLiga season for the first time ever (W2 D1), with his goalkeeper Gerónimo Rulli ???????? saving all 13 shots on target he has faced in 2022/23. Granite. pic.twitter.com/zwGUCWCnGa