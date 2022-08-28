Примера. Хетафе - Вильярреал 0:0. Скуууучно

Кто досмотрел сие зрелище - тот большой молодец. По факту, сделать это было непросто - на адской жаре команды мало бегали, и даже эмоциональный Унаи Эмери искал тень на скамейке.

Его "Вильярреал" больше держал мяч, но "Хетафе" закрыл все пространство. Чтобы забить нужно было предложить что-то поинтереснее навесов и дриблинга в 40 метрах от ворот.

У "Подводников" такое получилось всего раз. Под занавес первого тайма они в касание довели мяч до Жерара Морено, но с ударом бомбардира справился Сория. Между прочим, это главный хайлайт матча.

После перерыва "Вильярреал" даже больше владел мячом, но острота исходила чаще от игроков "Хетафе". Аленья издали пробил так, что мяч чиркнул штангу; также опасно исполнил штрафной Арамбарри.

3 - Villarreal have kept a clean sheet in each of their opening three games of a LaLiga season for the first time ever (W2 D1), with his goalkeeper Gerónimo Rulli ???????? saving all 13 shots on target he has faced in 2022/23. Granite. pic.twitter.com/zwGUCWCnGa — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2022

У фаворита же - только шанс Чуквезе и отмененный VAR пенальти в добавленное время. Маловато, правда? Хотя и вполне ожидаемо. Сезон новый, а проблемы у "Вильярреала" старые - он совершенно не умеет играть первым номером с большим процентом владения. Все, что требовалось от "Хетафе" - это не привозить и выиграть единоборства, что и было выполнено (15-7).

Награда за выполненный план для синих - первое очко в сезоне. Касательно "Желтой субмарины", то в ее копилке 7 баллов. До сегодняшнего дня команда Эмери еще не оступалась.

3-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Вильярреал" - 0:0

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Дуарте, Даконам, Альварес - Аленья, Сеоане (Максимович, 73), Арамбарри, Порту - Унал (Мата, 90), Майораль (Латаса, 90+1)

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Фемения, 58), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пино (Чуквезе, 58), Капу, Парехо (Коклен, 69), Ло Чельсо (Баэна, 69) - Жерар Морено, Моралес (Жексон, 58)

Предупреждения: Даконам, 3 - Парехо, 39, Альбиоль, 44, Коклен, 73, Пау Торрес, 90+9, Педраса, 90+9