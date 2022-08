Примера. Барселона - Вальядолид 4:0. Растоптали и не заметили

Видели матч "Бенфики" и "Динамо" в Лиссабоне? Сегодня на "Камп Ноу" все было точно так же, только роль киевлян исполнил "Вальядолид".

Никакой интриги, шансов для гостей или равных игровых отрезков - "Барса" как захватила инициативу на старте, так и атаковала до самого конца. В итоге каталонцы забили четырежды, но могли и 5, и 6 - моменты они создавали регулярно и разнообразно; было на что посмотреть.

Опять солировал в нападении Роберт Левандовский, против которого командам Ла Лиги еще предстоит найти противоядие. Сегодня поляк выигрывал почти всю борьбу в штрафной. Уже на старте матча он головой попал в штангу; ну, а на 24-й минуте открыл счет, замкнув прострел от Рафиньи.

12 - Ousmane Dembélé ???????? has provided 12 assists in LaLiga in 2022, no player has made more in Europe's big five leagues this year (Lionel Messi ????????also 12). Stellar. pic.twitter.com/zoaD3sZYq3

Дальше в дело вступил Усман Дембеле, который после нескольких неплохих сольных попыток на блюдечке выкатил мяч под удар Педри - 2:0.

На старте второго тайма эти двое еще пару раз угрожали воротам; классно прессинговали Педри и Гави в центре; понравился 18-летний Бальде слева - кажется, Альбе с этого сезона придется присесть.

"Вальядолид" смотрел на это все великолепие и ничего не делал. Как итог - Левандовский забил еще, причем в очень элегатной - истинно каталонской - манере.

4 - Robert Lewandowski ???????? is the first player to score four goals in his first three LaLiga games since Radamel Falcao ???????? for Atletico Madrid in 2011 and the first to do so for Barcelona in the entire 21st century. Impact. pic.twitter.com/pDLAXvn9uy