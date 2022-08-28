  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Барселона - Вальядолид 4:0. Растоптали и не заметили
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Барселона - Вальядолид 4:0. Растоптали и не заметили

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Левандовский снова решает

Примера. Барселона - Вальядолид 4:0. Растоптали и не заметили

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Видели матч "Бенфики" и "Динамо" в Лиссабоне? Сегодня на "Камп Ноу" все было точно так же, только роль киевлян исполнил "Вальядолид".

Никакой интриги, шансов для гостей или равных игровых отрезков - "Барса" как захватила инициативу на старте, так и атаковала до самого конца. В итоге каталонцы забили четырежды, но могли и 5, и 6 - моменты они создавали регулярно и разнообразно; было на что посмотреть.

Опять солировал в нападении Роберт Левандовский, против которого командам Ла Лиги еще предстоит найти противоядие. Сегодня поляк выигрывал почти всю борьбу в штрафной. Уже на старте матча он головой попал в штангу; ну, а на 24-й минуте открыл счет, замкнув прострел от Рафиньи.

Дальше в дело вступил Усман Дембеле, который после нескольких неплохих сольных попыток на блюдечке выкатил мяч под удар Педри - 2:0.

На старте второго тайма эти двое еще пару раз угрожали воротам; классно прессинговали Педри и Гави в центре; понравился 18-летний Бальде слева - кажется, Альбе с этого сезона придется присесть.

"Вальядолид" смотрел на это все великолепие и ничего не делал. Как итог - Левандовский забил еще, причем в очень элегатной - истинно каталонской - манере.

Лишь после этого гости собрались и таки провели одну опасную атаку, но что это на фоне двух десятков ударов от "Барсы"? Просто пыль. Команда Хави легко отбилась, забили еще четвертый и с 7 очками поднялась повыше в таблице.

Касательно "Вальядолида", то у него в копилке один балл и еще ценный урок - никогда не играть пассивно против суперзвезд. Это всегда приводит только к разгрому.

3-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Вальядолид" - 4:0

Голы: Левандовский, 24, 65, Педри, 43, Роберто, 90+3

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо (Роберто, 61), Эрик Гарсия, Бальде - Гави (де Йонг, 61), Бускетс (Кесье, 76), Педри - Рафинья (Фати, 61), Левандовский, Дембеле (Ферран Торрес, 82)

"Вальядолид": Масип - Луис Перес, Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Эскудеро - Мончу (Плано, 46) - Иван Санчес (Вилья, 61), Кике Перес, Агуадо (Меса, 46), Ануар (Арройо, 76) - Гвардиола (Серхио Леон, 61)

Предупреждения: Мончу, 45, Хави Санчес, 78, Кике Перес, 79

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вальядолид Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.08.2022 в 23:18
какой-то лоIIIок припёрся, минусов в ничего не значащих комментах наставил и... притаился)))) чепуха, отзовись!))
Ответить
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2022 в 23:04
По игре было видно, что Барса играла не напрягаясь. Никто наверное и не вспотел. Кунде понравился. Правду Дариан писал, что хоть он защитник, но нарушает правила редко. Да и Тер Штеген ему бутылку пива должен, что так выручил во втором тайме. Вальядолид конечно очень слабая команда, по ней не поймёшь на что Барса способна. Подождём следующий матч. Помню Лагопеда реал уволил после матча с Барсой. Интересно не повторится ли это после следующего матча?
Ответить
+2
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
28.08.2022 в 22:45
Трошки входять у ритм... Утім Вальодолід не той суперник, який дійсно покаже всю картину. Але +3, +4 нормальний здобуток! Левандовський суворий реалізатор. Головне стабільність, а саме її Роберт і показує останні роки.
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
28.08.2022 в 22:39
Не убедительно. И с гнильцой.
Ответить
0
-3
avatar
Бaрселиниус (землянин)
28.08.2022 в 22:43
Да подожди ты, матч с участием Реала ещё не начался.
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.08.2022 в 23:29
да там всё довольно предсказуемо (думаю, с разницей в пару мячей)
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.08.2022 в 22:37
НСНО!
Ответить
+1
-1
avatar
Бaрселиниус (землянин)
28.08.2022 в 22:39
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.08.2022 в 22:44
не смотрел, но одобряю))
+2
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
28.08.2022 в 22:51
Да пора б уже батенька и смотреть, не находите?
+1
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2022 в 22:53
Тиран, у тебя что не игра, всё не смотрел. Давай я тебе телевизор вышлю.))))
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.08.2022 в 23:07
давай, 50 ", 4K, все дела, ...)))
0
-1
avatar
Бaрселиниус (землянин)
28.08.2022 в 22:36
Лева крутяк! Всех барселонцев с победой!
Ответить
+4
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2022 в 22:53
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде