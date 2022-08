Примера. Эспаньол - Реал Мадрид 1:3. Карим ответил Левандовскому

Классный матч сыграли команды на "Корнелье-Эль-Прат". Скорости высокие, событий много, грубости ноль, развязка на последних минутах - ух!

"Эспаньол" часто называют сладкой булочкой для Мадрида, и сегодня он мощно ответил хейтерам. Хозяева рвали и метали в каждом стыке, бежали вперед, не сдавались - именно так надо играть с грандом.

19 - Vinícius Júnior has scored 19 goals in 38 games for @realmadriden in LaLiga since last season, no Brazilian player ???????? has scored more in Europe's top five leagues since then (19 also Neymar Jr. in 26 games in Ligue 1). Samba. pic.twitter.com/bPVw5cps5g — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2022

Конечно, было непросто - это же "Реал". Гости на старте прижали "Попугаев" к воротам, устроили нешуточное давление и открыли счет благодаря тонкому пасу Чуамени на Винисиуса.

Самые эмоциональные уже отписались в соцсетях, мол, вот она, замена Каземиро, но вскоре "Эспаньол" вернулся в игру, и отсутствие бразильца стало заметнее. Чуамени неплох, но еще не понимает Модрича и Крооса настолько, чтобы страховать их во всех ситуациях. Этим "Попугаи" и пользовались. Гол Хоселу перед перерывом стал возможным благодаря забегу Хиля через всю опорную зону - и его никто не встретил!

1 - Players with best goal percentage against Real Madrid in LaLiga in the 21st century (+ 4 goals):



78% - JOSELU MATO ???????? (7 goals/9 apps).

71% - Luis Suárez ???????? (10/14)

63% - Ronaldinho Gaúcho ???????? (5/8)

63% - Juan Ángel Albín ???????? (5/8)

62% - Lionel Messi ???????? (18/29)



Infallible. pic.twitter.com/PJ9x6vXs01 — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2022

Анчелотти точно уделил этому внимание в перерыве - на второй тайм "Реал" вышел еще более заряженным, взвинтил темп, но "Эспаньол" каким-то чудом нашел в себе резервы все время отвечать. Даже момент стопроцентный создал - Хоселу с нескольких метров пробил в корпус Куртуа. Как?!

Забей он тогда - и "Попугаи" закончили бы матч со щитом, но вышло так, как вышло. Старое правило "не забиваешь ты - забьет Бензема" опять сработало. На сей раз, Карим замкнул навес Родриго, а потом забил со штрафного полевому игроку. Да-да, вы не ослышались - на 96-й минуте "Эспаньол" лишился голкипера, вот и пришлось Кабрере вставать на ворота.

28 - Karim Benzema ???????? has scored 28 goals for Real Madrid in 2022 in all competitions, no player from Europe's big five leagues has netted more this year (28 also Kylian Mbappé ????????). Vital. pic.twitter.com/acme4ijnC6 — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2022

Получился у Бензема своеобразный ответ Левандовскому, который сегодня тоже оформил дубль. Борьба этих двоих за Трофео Пичичи обещает быть яркой, как и гонка их клубов. На данный момент у "Реала" 9 очков из 9 возможных, "Барса" идет чуть позади с 7 баллами.

Касательно "Эспаньола", то он, несмотря на качественнное выступление сегодня, плетется внизу с 1 очком.

3-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Хоселу, 43 - Винисиус, 12, Бензема, 88, 90+9

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Калеро, Кабрера, Оливан - Винисиус Соуза (Баре, 69) - Рубен Санчес, Эспозито (Дани Гомес, 89), Дардер, Пуадо - Хоселу

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 85), Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич (Камавинга, 58), Чуамени, Кроос (Себальос, 80) - Вальверде (Родриго, 58), Бензема, Винисиус

Удаление: Лекомт, 90+6