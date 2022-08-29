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Примера. Эспаньол - Реал Мадрид 1:3. Карим ответил Левандовскому

Испания
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Характер чемпионов

Примера. Эспаньол - Реал Мадрид 1:3. Карим ответил Левандовскому

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Классный матч сыграли команды на "Корнелье-Эль-Прат". Скорости высокие, событий много, грубости ноль, развязка на последних минутах - ух!

"Эспаньол" часто называют сладкой булочкой для Мадрида, и сегодня он мощно ответил хейтерам. Хозяева рвали и метали в каждом стыке, бежали вперед, не сдавались - именно так надо играть с грандом.

Конечно, было непросто - это же "Реал". Гости на старте прижали "Попугаев" к воротам, устроили нешуточное давление и открыли счет благодаря тонкому пасу Чуамени на Винисиуса.

Самые эмоциональные уже отписались в соцсетях, мол, вот она, замена Каземиро, но вскоре "Эспаньол" вернулся в игру, и отсутствие бразильца стало заметнее. Чуамени неплох, но еще не понимает Модрича и Крооса настолько, чтобы страховать их во всех ситуациях. Этим "Попугаи" и пользовались. Гол Хоселу перед перерывом стал возможным благодаря забегу Хиля через всю опорную зону - и его никто не встретил!

Анчелотти точно уделил этому внимание в перерыве - на второй тайм "Реал" вышел еще более заряженным, взвинтил темп, но "Эспаньол" каким-то чудом нашел в себе резервы все время отвечать. Даже момент стопроцентный создал - Хоселу с нескольких метров пробил в корпус Куртуа. Как?!

Забей он тогда - и "Попугаи" закончили бы матч со щитом, но вышло так, как вышло. Старое правило "не забиваешь ты - забьет Бензема" опять сработало. На сей раз, Карим замкнул навес Родриго, а потом забил со штрафного полевому игроку. Да-да, вы не ослышались - на 96-й минуте "Эспаньол" лишился голкипера, вот и пришлось Кабрере вставать на ворота.

Получился у Бензема своеобразный ответ Левандовскому, который сегодня тоже оформил дубль. Борьба этих двоих за Трофео Пичичи обещает быть яркой, как и гонка их клубов. На данный момент у "Реала" 9 очков из 9 возможных, "Барса" идет чуть позади с 7 баллами.

Касательно "Эспаньола", то он, несмотря на качественнное выступление сегодня, плетется внизу с 1 очком.

3-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Хоселу, 43 - Винисиус, 12, Бензема, 88, 90+9

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Калеро, Кабрера, Оливан - Винисиус Соуза (Баре, 69) - Рубен Санчес, Эспозито (Дани Гомес, 89), Дардер, Пуадо - Хоселу

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 85), Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич (Камавинга, 58), Чуамени, Кроос (Себальос, 80) - Вальверде (Родриго, 58), Бензема, Винисиус

Удаление: Лекомт, 90+6

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В статье: Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (23)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.08.2022 в 01:30
Чому Мадриду не дати кубок чемпіонату і нехай їдуть в азіатське турне??На стадіонах світло зекономлять яке в Іспанії дуже дороге.
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
29.08.2022 в 01:54
Давай лучше Барселона в чемпионате Каталонии поиграет, так и свет сэкономят Испании
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
29.08.2022 в 01:26
После Месси - Роналду теперь новое противоборство в Ла Лиге! Левандовски - Бензема! Битва двух пенсионеров. Будет интересно!
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+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.08.2022 в 01:35
Все одно знайдуться розумники які будуть розказувати-доказувати що один забивав Ельче а другий Севільї.
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+2
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.08.2022 в 01:39
Taк вчера автор этой статьи написал это в анонсе Барса-Вальядолид. Якобы Левандовски сделал себя молодцом в Бундеслиге забивая слабым командам
+1
0
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hrdhrd (Украина)
29.08.2022 в 01:53
Ну так как в Германии есть только одна команда и еще полторы вечно на что-то претендующих, но проваливающихся, в чем не прав автор?
0
-1
mеtаll5291 (Kharkiv)
29.08.2022 в 01:14
Вот так, шаг за шагом, происходит в Реале смена поколений. Камавинга уже, считай , игрок основы. Чуамени, похоже, вписывается что наз. "с колес". Лука и сейчас бесподобен, Бензема эффективен как всегда. Каземиро, как всегда, прекрасен. Сегодня он был лучшим на поле, как по мне. Реал выглядит мощной машиной как для начала сезона. Всех с прекрасной победой!
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+1
-1
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Бaрселиниус (землянин)
29.08.2022 в 01:32
Какой к монахам Каземиро? Он уже в МЮ.
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+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.08.2022 в 01:34
+1
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
29.08.2022 в 01:47
Не, ну, а чё он так тупит? Ещё б своих малазийских, болеющих за реал, крокодилов сюда приплёл бы, мол они все, как один неистово хвостоплещут сегодняшней победе Реала.))
0
0
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hrdhrd (Украина)
29.08.2022 в 01:52
Наверное имел в виду не Каземиро, а Винисиуса. Кто тех бразильцев различит, главное чтобы на победу Реала работали исправно)
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
29.08.2022 в 01:07
Таки разъехались ножки у Попугаев в конце второго тайма. Ну всё, как всегда. Барселонские выродки, тьфу..
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+2
-2
sasha_lv (Львів)
29.08.2022 в 01:04
З перемогою
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+2
-2
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hrdhrd (Украина)
29.08.2022 в 01:05
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+2
-2
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hrdhrd (Украина)
29.08.2022 в 01:01
Хорошо смотрелся Эспаньол, даже могли очки набрать, но тут в дело включился мистер Золотой Мяч. А так очередная игра из разряда "победили и ладно". Ну и что стабильно в Испании, так это судейство. Теперь этот товарищ забыл дома желтые, удары сзади по ногам Винисиусу это не фол на карточку, до первого гола Бензема Вини наступили на ногу в штрафной - это не пенальти. Потом еще пол часа ходил смотрел вар в очевидном моменте фола последней надежды вратаря Эспаньола.
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+2
-3
mеtаll5291 (Kharkiv)
29.08.2022 в 01:17
Привет, хороший комментарий.
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
29.08.2022 в 01:49
Привет, с победой
0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.08.2022 в 01:01
Арбітр додав 6 хв а грали 13. Все було зроблено що перебінтована рука забила другий гол.
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hrdhrd (Украина)
29.08.2022 в 01:02
А то что он ВАР смотрел все 6 добавленных минут, это по твоему компенсировать не нужно было? Иди свою Барселону критикуй, которая 10 добавленных минут с Райо Вальекано играли
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.08.2022 в 00:59
Увага загадка. Навіщо Бензечмошник на 66 хв знаходячись в положені поза грою підставив свою ратицю якщо м'яч і так ішов у ворота?
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-2
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hrdhrd (Украина)
29.08.2022 в 01:03
Чмошника в зеркале увидишь, дурачок. Ты тут троллингом своим занимаешься не впервые, иди на барселонскую ветку гадить
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+1
-3
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.08.2022 в 01:11
При чому тут Барса? Я хоч в одному коменті хвалив Барсу щенок?
+1
-2
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hrdhrd (Украина)
29.08.2022 в 01:51
Потому что когда кто-то хейтит Реал, за кулисами всегда Барса, щенок. И ты тут не спроста тявкаешь
0
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