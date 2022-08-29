Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона отказалась от снижения зарплат Пике и Бускетса
"Барселона" или игроки?
Фото: Твиттер Барселоны
"Барселона" решила не сокращать зарплаты Жерара Пике и Серхио Бускетса, сообщает Diario Sport. Руководство смотрит оптимистично на финансовые дела клуба.
Уверенность усилилась на фоне долгожданной регистрации 60-миллионного новичка Жюля Кунде и возможной продажи Пьер-Эмерик Обамеянга в "Челси".
Ранее "Барселона" хотела снизить зарплаты двум играющим легендам клуба из-за финансовых проблем, в частности, с регистрацией новичков. "Блауграна" пока отказалась от переговоров на этот счет.
Напомним, что клуб долгое время не мог зарегистрировать Жюля Кунде из-за потолка зарплат.
Популярное сейчас
- Уход из Бенфики все ближе: Яремчук был замечен в аэропорту другой страны
- Гасперини: Будущее Малиновского? Посмотрим, что будет в среду
- Источник: Шахтер подписал вингера бельгийского Мехелена
- Примера. Барселона - Вальядолид 4:0. Растоптали и не заметили
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО