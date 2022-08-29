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Барселона отказалась от снижения зарплат Пике и Бускетса

Испания
Обновлено
(1 голосов)

"Барселона" или игроки?

Барселона отказалась от снижения зарплат Пике и Бускетса

Фото: Твиттер Барселоны

Новина українською

"Барселона" решила не сокращать зарплаты Жерара Пике и Серхио Бускетса, сообщает Diario Sport. Руководство смотрит оптимистично на финансовые дела клуба.

Уверенность усилилась на фоне долгожданной регистрации 60-миллионного новичка Жюля Кунде и возможной продажи Пьер-Эмерик Обамеянга в "Челси".

Ранее "Барселона" хотела снизить зарплаты двум играющим легендам клуба из-за финансовых проблем, в частности, с регистрацией новичков. "Блауграна" пока отказалась от переговоров на этот счет.

Напомним, что клуб долгое время не мог зарегистрировать Жюля Кунде из-за потолка зарплат.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Жерар Пике Жюль Кунде
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.08.2022 в 19:51
Игроки просили, а руководство отказало
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