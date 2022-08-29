Обамеянг стал жертвой наглого грабежа. Воры связали его вместе с женой

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг прошлой ночью стал жертвой бандитов.

Как сообщает ESPN, они ворвались в дом габонца под утро, связали футболиста вместе с женой и, угрожая железными прутьями, заставили жертв вскрыть сейф, где хранились деньги и драгоценности.

В настоящее время полиция ищет грабителей, но тщетно. Сам Обамеянг, его жена и двое детей приходят в себя после шока.

Любопытно, что дом нападающего расположен в 200 метрах от апартаментов, которыми по-прежнему владеют Лионель Месси и Луис Суарес. Латиноамериканцы, лучше знающие Барселону, в свое отсутствие наняли для присмотра за недвижимостью частные охранные фирмы.