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Обамеянг стал жертвой наглого грабежа. Воры связали его вместе с женой

Испания
(1 голосов)

И такое возможно в цивилизованной стране?

Обамеянг стал жертвой наглого грабежа. Воры связали его вместе с женой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг прошлой ночью стал жертвой бандитов.

Как сообщает ESPN, они ворвались в дом габонца под утро, связали футболиста вместе с женой и, угрожая железными прутьями, заставили жертв вскрыть сейф, где хранились деньги и драгоценности.

В настоящее время полиция ищет грабителей, но тщетно. Сам Обамеянг, его жена и двое детей приходят в себя после шока.

Любопытно, что дом нападающего расположен в 200 метрах от апартаментов, которыми по-прежнему владеют Лионель Месси и Луис Суарес. Латиноамериканцы, лучше знающие Барселону, в свое отсутствие наняли для присмотра за недвижимостью частные охранные фирмы.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг криминал
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Источник:
ESPN

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Комментарии (2)
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Бaрселиниус (землянин)
29.08.2022 в 21:42
Это ж, каким надо быть скупердяем, шоб, зарабатывая миллионы евро, не нанять хотя бы одного охранника за 1000 евро в месяц?
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+1
0
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Бaрселиниус (землянин)
29.08.2022 в 21:40
Это Барселона, детки. Город контрастов.
Ответить
0
0

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