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Официально: Эдинсон Кавани подписал контракт с Валенсией

Испания
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Едет зажигать в Ла Лигу

Официально: Эдинсон Кавани подписал контракт с Валенсией

Фото: twitter.com/valenciacf

Новина українською

"Валенсия" объявила о подписании нападающего Эдинсона Кавани. Уругваец поставил подпись под контрактом на два года.

Кавани перешел в испанский клуб на правах свободного агента. Минувшим летом он ушел из "Манчестер Юнайтед" по окончанию контракта.

В стане "Манкунианцев" Кавани провел 2 сезона. 35-летний уругваец успел провести 59 матчей, забил 19 голов и отдал 7 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.

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В статье: Эдинсон Кавани Валенсия (Испания) Манчестер Юнайтед
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