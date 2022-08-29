Официально: Эдинсон Кавани подписал контракт с Валенсией

"Валенсия" объявила о подписании нападающего Эдинсона Кавани. Уругваец поставил подпись под контрактом на два года.

Кавани перешел в испанский клуб на правах свободного агента. Минувшим летом он ушел из "Манчестер Юнайтед" по окончанию контракта.

В стане "Манкунианцев" Кавани провел 2 сезона. 35-летний уругваец успел провести 59 матчей, забил 19 голов и отдал 7 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.