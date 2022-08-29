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Официально: Эдинсон Кавани подписал контракт с Валенсией
Едет зажигать в Ла Лигу
Фото: twitter.com/valenciacf
"Валенсия" объявила о подписании нападающего Эдинсона Кавани. Уругваец поставил подпись под контрактом на два года.
Кавани перешел в испанский клуб на правах свободного агента. Минувшим летом он ушел из "Манчестер Юнайтед" по окончанию контракта.
Un cazador en #Mestalla ???? pic.twitter.com/uEVDf4sRDN— Valencia CF (@valenciacf) August 29, 2022
В стане "Манкунианцев" Кавани провел 2 сезона. 35-летний уругваец успел провести 59 матчей, забил 19 голов и отдал 7 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.
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