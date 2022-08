Примера. Атлетик играет мускулами, а Гризманн вспомнил, как забивать голы

Со слабейшей командой новой Примеры все ясно. "Кадис" не просто не набрал ни одного очка в стартовых трех турах, но даже не забил ни единого гола!

Сегодня хозяева вроде старались что-то предпринять, но кроме попытки Негредо (в руки Симону) при счете 0:1, так ничего и не создали. Все предсказуемо, слабо, с кучей ошибок.

А вот баски на старте сезона радуют. Влияние Эрнесто Вальверде уже чувствуется - точно как раньше в "Барселоне" он жонглирует схемами, изменяя 4-4-2 на 4-3-3 по ходу матча, и команда начинает его понимать. Сегодня взаимодействие Нико Уильямса, Муньяина, Сансета и Беренгера было впечатляющим.

Итог - много голов, а как иначе? Счет открыл Иньяки Уильямс после банально обрезки защиты "Кадиса".

4 - The last time @Athletic_en scored four goals in an away @LaLigaEN game without conceding was, precisely, against @Cadiz_CFEN in February 2021 (0-4). Those games are the only ones in the 21st century after another 0-4 against Sporting de Gijón in 1992. Dominated. pic.twitter.com/LlOpL2dpii