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Примера. Атлетик играет мускулами, а Гризманн вспомнил, как забивать голы

Испания
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Удачный игровой день для "Атлетов"

Примера. Атлетик играет мускулами, а Гризманн вспомнил, как забивать голы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Со слабейшей командой новой Примеры все ясно. "Кадис" не просто не набрал ни одного очка в стартовых трех турах, но даже не забил ни единого гола!

Сегодня хозяева вроде старались что-то предпринять, но кроме попытки Негредо (в руки Симону) при счете 0:1, так ничего и не создали. Все предсказуемо, слабо, с кучей ошибок.

А вот баски на старте сезона радуют. Влияние Эрнесто Вальверде уже чувствуется - точно как раньше в "Барселоне" он жонглирует схемами, изменяя 4-4-2 на 4-3-3 по ходу матча, и команда начинает его понимать. Сегодня взаимодействие Нико Уильямса, Муньяина, Сансета и Беренгера было впечатляющим.

Итог - много голов, а как иначе? Счет открыл Иньяки Уильямс после банально обрезки защиты "Кадиса".

В начале второго тайма основной форвард "Атлетика" выбыл из-за травмы, но то, что могло стать проблемой, обернулось для гостей благословением. Горка Гурусета забил сразу после выхода на замену - причем из-за пределов штрафной.

Еще два мяча от Беренгера и все того же Гурусеты лишь подчеркнули пропасть, которая на данный момент разделяет команды. Если "Атлетик" выглядит коллективом, собирающимся бороться за ТОП-5, то "Кадису" и ТОП-17 с такой игрой не светит.

3-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Атлетик" - 0:4

Голы: Уильямс, 24, Гурусета, 56, 90+3, Беренгер, 78

"Кадис": Ледесма - Сальдуа, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Чуст, 46), Эспино (Мабил, 61) - Алехо, Бланко (Алекс, 61), Хосе Мари (Феде, 46), Арсамендия - Лосано (Лукас Перес, 67), Негредо

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Лекуэ (Паредес, 88) - Сансет (Дани Гарсия, 88), Весга - Нико Уильямс (Рауль Гарсия, 82), Муньяин, Беренгер (Морсильо, 88) - Уильямс (Гурусета, 54)

Предупреждения: Эспино, 16, Алехо, 60 - Лекуэ, 39

Типичный "Атлетико" - много нервов, выигранных единоборств, мало голов и итоговые 1:0 на табло.

Вообще "Валенсия" играла намного активнее. Особенно "Летучим мышам" удался первый тайм - то ли их вдохновило подписание Эдинсона Кавани, то ли еще чего, но носилась команда Гаттузо по полю эталонно, и "Атлетико" еле стоял.

Гол Юнуса Муса ударом издали выглядел справедливо, но арбитры его отменили из-за фола, который случился чуть раньше. По правде, странное решение - так можно половину голов поотменять.

"Атлетико" проснулся только ближе к перерыву. Удар Феликса под штангу и выход на ворота Мораты - это было даже опаснее, чем все созданное "Валенсией", но в обоих случаях спас Мамардашвили.

Второй тайм - точная копия первого. "Валенсия" дальше держала мяч 65% времени, но атаковала неопасно, без конкретики. Хосе Хименес вернулся в основу "Атлетико" очень достойно - у него сегодня 2 отбора и 3 перехвата.

Ну, а еще один герой "Матрасников" - Антуан Гризманн. На 64-й минуте он вышел на поле, а на 66-й с рикошетом забил единственный гол в матче.

2 мяча в 3 турах у француза - и это слабенький, но повод говорить о его возрождении. Что касается "Атлетико" в целом, то таких мыслей еще нет - команда атакует слишком мало даже по своим меркам. 6 очков в 3 турах - неплохой результат в таких условиях.

Что касается "Валенсии", то она с 3 очками осела в нижней части таблицы. Если Гаттузо не научит своих атаковать эффективнее, то там "Лос Чес" сезон и закончат.

3-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Гризманн, 66

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Фулькье, 69), Джемерт, Диахаби, Лато (Диего Лопес, 81) - Муса, Гильямон (Нико Гонсалес, 69) - Кастильехо (Фран Перес, 74), Солер, Самуэл Лино - Маркос Андре (Макси Гомес, 74)

"Атлетико": Облак - Льоренте, Хименес, Витсель, Рейнилду, Сауль (Карраско, 46) - де Пауль (Лемар, 64), Кондогбья (Гризманн, 64), Коке - Мората (Корреа, 83), Жоау Феликс (Матеус Кунья, 83)

Предупреждения: Маркос Андре, 18, Коррея, 42, Джемерт, 76, Фран Перес, 83 - Сауль, 14, Рейнилду, 27, Жоау Феликс, 55

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Валенсия Кадис
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