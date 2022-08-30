Примера. Атлетик играет мускулами, а Гризманн вспомнил, как забивать голы

Со слабейшей командой новой Примеры все ясно. "Кадис" не просто не набрал ни одного очка в стартовых трех турах, но даже не забил ни единого гола!

Сегодня хозяева вроде старались что-то предпринять, но кроме попытки Негредо (в руки Симону) при счете 0:1, так ничего и не создали. Все предсказуемо, слабо, с кучей ошибок.

А вот баски на старте сезона радуют. Влияние Эрнесто Вальверде уже чувствуется - точно как раньше в "Барселоне" он жонглирует схемами, изменяя 4-4-2 на 4-3-3 по ходу матча, и команда начинает его понимать. Сегодня взаимодействие Нико Уильямса, Муньяина, Сансета и Беренгера было впечатляющим.

Итог - много голов, а как иначе? Счет открыл Иньяки Уильямс после банально обрезки защиты "Кадиса".

4 - The last time @Athletic_en scored four goals in an away @LaLigaEN game without conceding was, precisely, against @Cadiz_CFEN in February 2021 (0-4). Those games are the only ones in the 21st century after another 0-4 against Sporting de Gijón in 1992. Dominated. pic.twitter.com/LlOpL2dpii — OptaJose (@OptaJose) August 29, 2022

В начале второго тайма основной форвард "Атлетика" выбыл из-за травмы, но то, что могло стать проблемой, обернулось для гостей благословением. Горка Гурусета забил сразу после выхода на замену - причем из-за пределов штрафной.

Еще два мяча от Беренгера и все того же Гурусеты лишь подчеркнули пропасть, которая на данный момент разделяет команды. Если "Атлетик" выглядит коллективом, собирающимся бороться за ТОП-5, то "Кадису" и ТОП-17 с такой игрой не светит.

3-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Атлетик" - 0:4

Голы: Уильямс, 24, Гурусета, 56, 90+3, Беренгер, 78

"Кадис": Ледесма - Сальдуа, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Чуст, 46), Эспино (Мабил, 61) - Алехо, Бланко (Алекс, 61), Хосе Мари (Феде, 46), Арсамендия - Лосано (Лукас Перес, 67), Негредо

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Лекуэ (Паредес, 88) - Сансет (Дани Гарсия, 88), Весга - Нико Уильямс (Рауль Гарсия, 82), Муньяин, Беренгер (Морсильо, 88) - Уильямс (Гурусета, 54)

Предупреждения: Эспино, 16, Алехо, 60 - Лекуэ, 39

Типичный "Атлетико" - много нервов, выигранных единоборств, мало голов и итоговые 1:0 на табло.

Вообще "Валенсия" играла намного активнее. Особенно "Летучим мышам" удался первый тайм - то ли их вдохновило подписание Эдинсона Кавани, то ли еще чего, но носилась команда Гаттузо по полю эталонно, и "Атлетико" еле стоял.

Гол Юнуса Муса ударом издали выглядел справедливо, но арбитры его отменили из-за фола, который случился чуть раньше. По правде, странное решение - так можно половину голов поотменять.

Here’s Yunus Musah’s goal but it got ruled out because of a foul previously. pic.twitter.com/h6dL4rqsLi — USMNT ???????? (@USMNTTAKES) August 29, 2022

"Атлетико" проснулся только ближе к перерыву. Удар Феликса под штангу и выход на ворота Мораты - это было даже опаснее, чем все созданное "Валенсией", но в обоих случаях спас Мамардашвили.

Второй тайм - точная копия первого. "Валенсия" дальше держала мяч 65% времени, но атаковала неопасно, без конкретики. Хосе Хименес вернулся в основу "Атлетико" очень достойно - у него сегодня 2 отбора и 3 перехвата.

Ну, а еще один герой "Матрасников" - Антуан Гризманн. На 64-й минуте он вышел на поле, а на 66-й с рикошетом забил единственный гол в матче.

2 - Antoine Griezmann ???????? has scored two goals in his last three games for Atlético de Madrid in LaLiga, as manyas in his previous 19 league games for the club. Revitalised. pic.twitter.com/cW2OKEj1kN — OptaJose (@OptaJose) August 29, 2022

2 мяча в 3 турах у француза - и это слабенький, но повод говорить о его возрождении. Что касается "Атлетико" в целом, то таких мыслей еще нет - команда атакует слишком мало даже по своим меркам. 6 очков в 3 турах - неплохой результат в таких условиях.

Что касается "Валенсии", то она с 3 очками осела в нижней части таблицы. Если Гаттузо не научит своих атаковать эффективнее, то там "Лос Чес" сезон и закончат.

3-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Гризманн, 66

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Фулькье, 69), Джемерт, Диахаби, Лато (Диего Лопес, 81) - Муса, Гильямон (Нико Гонсалес, 69) - Кастильехо (Фран Перес, 74), Солер, Самуэл Лино - Маркос Андре (Макси Гомес, 74)

"Атлетико": Облак - Льоренте, Хименес, Витсель, Рейнилду, Сауль (Карраско, 46) - де Пауль (Лемар, 64), Кондогбья (Гризманн, 64), Коке - Мората (Корреа, 83), Жоау Феликс (Матеус Кунья, 83)

Предупреждения: Маркос Андре, 18, Коррея, 42, Джемерт, 76, Фран Перес, 83 - Сауль, 14, Рейнилду, 27, Жоау Феликс, 55