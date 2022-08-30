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Реал арендовал 17-летнего форварда Байера - он воспитанник Барселоны
В договоре есть опцию выкупа
Фото: bayer04.de
Молодой нападающий "Байера" Икер Браво перешел в "Реал". 17-летний футболист будет защищать цвета мадридского клуба на правах аренды.
Соглашение рассчитано на один год и включает опцию выкупа. По данным Transfermarkt, "сливочные" заплатили леверкузенцем 300 тысяч евро за аренду испанского форварда.
Браво является воспитанником "Барселоны", но летом 2021 года перебрался в Германию на правах свободного агента. В составе "Байера" U-19 Икер отыграл 14 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 3 ассиста. За первую команду он провел 2 встречи. Рыночная стоимость игрока составляет 1 млн евро.
¡Hasta luego, @ikbravo9! The 17-year-old joins @realmadriden on loan for one year. Good luck in Spain, Iker! ???????????? https://t.co/tOzDgs5p02#Bayer04— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 29, 2022
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