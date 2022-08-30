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Атлетико специально не выпускает Гризманна в основе, чтобы не платить Барсе 40 млн
Ведутся переговоры о снижении суммы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto
Руководство "Атлетико" попросило Диего Симеоне не ставить Антуана Гризманна в стартовый состав из-за финансовых проблем.
Дело в том, что у "Матрасников" есть обязательство выкупить француза у "Барселоны" за 40 млн евро, если тот сыграет хотя бы 50% матчей в текущем сезоне.
Как информирует L’Equipe, сыгранными считаются встречи, в которых Антуан проведет на поле минимум тайм, и именно поэтому Симеоне в трех стартовых турах Примеры неизменно выпускал Гризманна на 62-й минуте.
Тот факт, что Антуан уже забил два гола, выходя со скамейки, никак не изменит его роль в команде - у Симеоне приказ сверху. В настоящее время "Матрасники" ведут переговоры с "Барселоной" о снижении стоимости француза; только если они окажутся успешными, он сможет выходить в основе.
Также источник добавляет, что Гризманн хоть и недоволен сложившимся положением, но тренируется и играет в полную силу, надеясь как можно лучше подготовиться к чемпионату мира.
Напомним, у 31-летнего нападающего контракт с "Барселоной" до 2024 года. Transfermarkt в настоящее время оценивает его в 35 млн евро.
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